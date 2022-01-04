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Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Özen, Braille Alfabesi'nin önemine değindi - Son Dakika

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Özen, Braille Alfabesi'nin önemine değindi

04.01.2022 09:53
Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Özen, Braille Alfabesi'nin önemine değindi

04 Ocak Braille Alfabesi gününe ilişkin bir yazılı açıklama yayınlayan, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, bu günün önemine dikkat çekti.

04 Ocak Braille Alfabesi gününe ilişkin bir yazılı açıklama yayınlayan, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, bu günün önemine dikkat çekti.

Başkan Özen açıklamasında, "Dünya Braille Günü, her ıl 4 Ocak'ta, Braille yazısının mucidi Louis Braille'in doğum gününde kutlanır. Gün, Louis Braille'in Kör ve Görme Engelli insanlara okumaya ve yazmasına yardım etmedeki katkılarını anmak için oluşturulmuştur. Görme engelli kişilerin okuması ve yazması için kullanılan Braille Alfabesinin önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen Dünya Braille Alfabesi Gününün bu yıl dördüncüsü kutlanıyor. Braille Alfabesi'nin görme engeli olan kişilerin iletişim kurabilmeleri ve bu sayede temel insan haklarına erişmesindeki önemine dikkat çekmek amacıyla 2018 Kasım Ayında aldığı kararla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 4 Ocak'ı Dünya Braille Alfabesi Günü olarak ilan etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre görme engeli olan kişilerin olmayanlara göre, yoksulluk içinde ve dezavantajlı konumda olabilmeleri ihtimali daha fazla. Bu durumda görme engeli olan kişiler tüm yaşamları boyunca eşitsizliğe maruz kalabiliyor. Dünyada 39 milyon insan hiç görmüyor, 253 milyon kişinin ise bir tür görme engeli var. Braille Alfabesi Görme Engelliler için Alfabetik ve Sayısal sembollerin taktiksel bir sunumunu sağlıyor ve görme engeli olan kişiler de diğer insanların okudukları kitap ve düzenli yayınları bu alfabe sayesinde okuyabiliyorlar. Braille alfabesi veya Körler alfabesi, 1821 yılında geliştirilmiştir. Braille alfabesini öğrenmek, çok zor değildir. 1 yıl gibi bir süre içinde öğrenebilirsiniz. İlimizde de bu görev derneğimize düşmektedir. Braille alfabesi öğrenmek istiyorsanız başlangıçta parmak hassasiyetinizi geliştirmek durumundasınız. Parmak hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Braille, bir yüzeyde dokunmalarla tanınabilen harfleri temsil etmek için çıkıntı ve girinti kullanan bir koddur. Çok genç yaşta bir kazayla kör olan Fransız Louis Braille tarafından icat edilmiştir" dedi. - AYDIN

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Bayram Özen, Alphabet, Aydın, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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