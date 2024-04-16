Altı Nokta Körler Derneği, Şehitler Haftası\'nda Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği\'ni ziyaret etti

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Vatanı korumak uğruna hayatlarını kaybeden şehitleri şükranla anan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyeleri, Şehitler Haftası nedeniyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aydın'da şehitleri unutmayan görme engelli bireyler, Şehitler Haftası nedeniyle Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen ve dernek üyelerinden oluşan bir heyetin gerçekleştirdiği ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, şehitler minnetle anıldı. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; "Bizlere bu toprakları vatan kılan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gerçekleştirilen anlamlı ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin ise "Böylesi anlamlı bir haftada bizleri hatırlayarak, ziyaret eden başta Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen olmak üzere dernek üyelerine çok teşekkür ederim" diyerek teşekkür etti. - AYDIN