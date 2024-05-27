Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli Köy Hayırlarına Katıldı

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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Akçaköy, Sıvatpınar, Tayipler, Halalca ve Kesirven'de düzenlenen geleneksel köy hayırlarına katılım sağladı. Başkan Şehirli, Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği'nin Değirmenboğazı'nda düzenlenmiş olan kahvaltı programına da katılım sağlayarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Şehirli, Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum

Başkan Şehirli, "Köy hayırları şehrimizin çok güzel ve önemli bir geleneği. Altıeylülümüzde bir gelenek olan köy hayırları vesilesiyle hemşehrilerimizle bir araya geliyor hasbihal ediyoruz. Samimi ve güzel bir ortamda gerçekleşen bu tür etkinlikler toplumumuzun birlik ve beraberliğine güç katıyor. Bizleri davet eden bağrına basan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köy hayırlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Köy muhtarlarının öncülüğünde hayırlara çevre köylerden çok sayıda vatandaş katılırken, etkinliklerde Balıkesir'in yöresine ait yemekler servis edildi. - BALIKESİR