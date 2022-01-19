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Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi - Son Dakika

Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi

19.01.2022 18:25
Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi

Altıeylül Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ahşap beceri atölyesi açıldı.

Altıeylül Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ahşap beceri atölyesi açıldı.

Altıeylül Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na kazandırılan ahşap beceri atölyesi ile öğrenciler teoride kalan bilgilerini uygulamaya dökerek ürünler ortaya çıkartırken, diğer yandan da zanaat sevgisi kazanacaklar. Toplamda 24 makine ile aynı anda çalışabilecek öğrenciler, üretime geçecekleri günü heyecanla bekliyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde üretim yapabilmesi için 10 öğretmen ahşap beceri atölyesinde kullanılacak tüm makineler ile ilgili uzmanlık eğitimi alarak öğrencilerine eğitim verecekler. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı başta olmak üzere tüm Altıeylül Belediyesi'ne teşekkürlerini sunan Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren "Tamamen onların katkılarıyla bu atölyeyi hazırladık. Öğretmenlerimiz bu atölye ile ilgili eğitimlerini aldıktan sonra öğrencilerimiz de güzel projeler üretecekler" şeklinde konuştu.

Başkan Avcı "Gençler ve çocuklar bizim için çok önemli"

Altıeylül Belediyesinin destekleriyle hazırlanmış olan ahşap beceri atölyesinin açılışında konuşan Altıeylül İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin "Kurumlar arası iş birliği ile güzel bir çalışma sergilenmiş. Özellikle ahşap beceri atölyelerinin okullarımıza kazandırılması çok önemli. Okullarımızda çocuklarımızın teorik olarak almış olduğu bilgilerin hayata aktarılması ve uygulamaya yönlendirilmesi pratik ile teorinin birleşmesi anlamında önemli bir fonksiyon icra ediyor." dedi. Gençlerimize yapılan yatırım bu ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır şeklinde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise " Gençler ve çocuklar bizim için çok önemli. Özellikle öğretmenlerimizin idealist insanlar olması ve bu idealist insanların sayısının artması bizim için ayrıca çok önemli. Çünkü öğretmen ne ise öğrenci de aynı onun yolunda ilerliyor. İlçemizde emek veren, gayret eden ve çalışan tüm öğretmenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, onlarla gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizler de öğretmenlerimizin bu güzel çalışmalarını belediye olarak yanlarında durarak destekliyoruz. Burada da devletin kurumları arasındaki bir protokolle güzel bir çalışmayı nihayete erdirmiş ve açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da öğretmenlerimizin güzel çalışmalarını destekleyerek Altıeylül Belediyesi olarak ilçemiz sınırları içerisindeki bütün çocuklarımızı daha güzel yarınlara hep birlikte hazırlamış olacağız" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi
Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi
Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi
Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi
Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi
Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi
Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi
Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi
Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi
Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi

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milli eğitim bakanlığı, Altıeylül, Öğretmen, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altıeylül Belediyesi'nden öğrencilere ahşap beceri atölyesi - Son Dakika


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