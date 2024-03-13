Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayı'nda Evde İftar Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayı'nda Evde İftar Hizmeti Sunuyor

Altıeylül Belediyesi Ramazan Ayı\'nda Evde İftar Hizmeti Sunuyor

Altıeylül Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek, tatlı ve pide ikramında bulunacak. Ayrıca bin 650 aileye alışveriş yapabilmeleri için Alkart dağıtımı yapılacak.

13.03.2024 16:10  Güncelleme: 16:15
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Altıeylül Belediyesi; Ramazan Ayı'nın başladığı günden sonuna kadar "Evde İftar Hizmeti" bu yıl da Ramazan ayında devam ediyor

Hergün 4 çeşit sıcak yemek ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı Ramazan ayının coşkusu Altıeylül'de yaşatılacak. Altıeylül Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri tarafından tespitleri yapılan dar gelirli 400 ihtiyaç sahibi aileye her gün 4 çeşit sıcak yemek, tatlı ve pide ikramında bulunulacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca bin 650 ihtiyaç sahibi aileye 24 yerel marketten alışveriş yapabilmeleri için Alkart dağıtımı yapılacak.

Başkan Avcı: Ramazan berekettir, paylaşmaktır

Ev ve mahalle ziyaretlerini hiç aksatmayan Başkan Hasan Avcı, Vatandaşlarımıza hizmet götürürken, gönül ve sosyal belediyeciliğin yol haritaları olduğunun altını çizdi. Başkan Avcı, "Ramazan berekettir, paylaşmaktır. Bizlerde vatandaşlarımızla iftarda buluşuyor, evlerine konuk oluyor, Teravih namazı sonrasında kahve ziyaretlerimizle Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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