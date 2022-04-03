Altınordu'da günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek - Son Dakika
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Altınordu'da günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek

03.04.2022 18:16
Altınordu'da günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Ramazan ayında günlük 10 bin kişiye iftar yemeğinin dağıtımını yapacak.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Ramazan ayında günlük 10 bin kişiye iftar yemeğinin dağıtımını yapacak.

Ramazan ayı boyunca günlük 10 bin iftarlık sıcak yemek ikramında bulunacak olan Altınordu Belediyesi, şehir merkezinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere görevi başında olan kamu personelleri ve talep edenlere iftarlık sıcak yemek dağıtımı için 15 nokta oluşturdu. Sıcak yemek ikramları merkezde oluşturulan 15 nokta dışında, gelmeyecek durumda olan yaşlılar, hastalar ve engelliler başta olmak üzere dezavantajlı gruplardan talep edenlere ise belediye ekiplerince bizzat kapılarında teslim ediliyor. Ayrıca 70 kırsal mahallede de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramlarını ulaştıran ekipler, bir yandan da temel gıda maddelerinden oluşan paketlerini ilçenin çeşitli noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Allah'a hamdolsun ki tüm güzellikleriyle bir Ramazan-ı Şerif-i daha hep birlikte idrak etmenin heyecanı ve huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayı ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Bugüne kadar olduğu gibi bu ramazanda da dayanışmamızı zirveye çıkaracağız ve hiçbir hemşehrimizi iftar sevincinden mahrum bırakmayacağız. Gerek sıcak yemek ikramlarımız gerekse dayanışma gıda ve yakacak paketi desteklerimiz ile ihtiyaç sahiplerinin ve bize ihtiyaç duyan her bir insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve hastalarımızın sıcak yemeklerini her zamanki gibi ekiplerimiz evlerine teslim ediyor. İlçemizin dört bir tarafında vatandaşlarımızın sofralarına sıcak yemekler dağıtacağız. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da paylaşmanın bereketi dayanışmanın fazileti ile hemşehrilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Altınordu'da günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek
Altınordu'da günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek

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Altınordu Belediyesi, Altınordu, Ramazan, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altınordu'da günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek - Son Dakika


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