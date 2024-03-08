Altınordu'da Ücretsiz Hizmet Verecek Oyun ve Masal Evi Açıldı

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Altınordu'da 100 çocuğa aynı anda ücretsiz hizmet verecek merkez açıldı

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: "Özellikle çalışma hayatındaki kadınların işlerini kolaylaştıracak"

ORDU - Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, 100 çocuğa aynı anda ücretsiz bir şekilde hizmet verecek ve Orduda bir ilk olan 'Ceren Özdemir Oyun ve Masal Evi' düzenlenen törenle açıldı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Burada, yalnızca yavrularımızın eğitimine destek olmakla kalmayacağız. Bunun yanı sıra çalışma hayatındaki kadınlarımızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi olan küçük yaştaki çocuklarımız ile ilgili bir sorumluluğu alacağız" dedi.

Altınordu Belediyesi tarafından, Altınordu Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yürütülen proje kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 505 metrekare kapalı alana sahip 'Ceren Özdemir Oyun ve Masal Evi' 100 çocuğa aynı anda hizmet verecek. Ailelerden hiçbir ücret talep edilmeyecek olan sosyal sorumluluk projesi, özellikle çalışma hayatında bulunan kadınların işlerini kolaylaştıracak.

Merkez hiçbir ücret almadan hizmet verecek

İsmini, 3 Aralık 2019 yılında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'den alan oyun ve masal evi, çocukların, güven içerisinde günlerini geçirebilecekleri, aynı zamanda kadınların hayatlarını da kolaylaştıracak. Tüm imkanların bulunduğu merkezde eğitim öğretim alanlarının yanı sıra 9 adet etkinlik ve oyun odası, 1 adet de sanat atölyesi bulunuyor. Merkeze, 37-72 aylık tüm çocuklar ücretsiz bir şekilde kabul ediliyor.

Oyun ve masal evinin açılış programında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Ceren Özdemir Gündüz Oyun ve Masal Evimizin açılışı için bir aradayız. 2019 yılında elim bir hadise sonucu aramızdan ayrılan Ceren Özdemir kardeşimizin anısını böylesine özel bir projede ilelebet yaşatacak olmak bizler için oldukça kıymetli. Altınordu'da böyle büyük bir acının bir daha yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ederim" diye konuştu.

"İnşallah güzel şehirler oluşturmak için buna benzer çok sayıda eseri şehrimiz ile buluşturacağız"

Tören, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da mesajlar vererek, göreve geldikleri günden bu yana kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve destekçileri olduklarını kaydetti. Açılışı gerçekleştirilen oyun merkezin sadece oyun ve masal evi olmadığını kaydeden Tören, "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için bir hayal kurduk ve bu hayali inşallah gerçeğe dönüştürmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu ev, yalnızca bir oyun ve masal evi değil, aynı zamanda çocuklarımızın hayal dünyasını ve keşfetme arzusunu geliştirecek yeni bir dünya olacak. Biliyoruz ki bugünün çocukları geleceğin Altınordu'sunun temellerini atacak. Biz bu günü kurtarmak için değil, gelecek nesilleri bu şehirde yaşatmak için var gücümüzle, akıl terimiz, fikrimiz ve birikimimiz ile hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah güzel şehirler oluşturmak için buna benzer çok sayıda eseri şehrimiz ile buluşturacağız" ifadelerine yer verdi.

"Özellikle çalışma hayatındaki kadınların işlerini kolaylaştıracak"

Belediye Başkanı Aşkın Tören, açılışı gerçekleşen merkezde çocukların sadece eğitimine destek olmayacaklarına dikkat çekerek, "Bunun yanı sıra çalışma hayatındaki kadınlarımızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi olan küçük yaştaki çocuklarımız ile ilgili bir sorumluluğu alacağız" şeklinde konuştu.

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, programda yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınları Günü'nü tebrik etti. Kaymakam Karahan, şunları söyledi:

"Bu anlamlı günde kadınlarımızın çalışma hayatına iştirakini kolaylaştıracak bu güzel eğitim ve öğretim kurumunun isminin menfur bir saldırıda hayatını kaybeden Ceren Özdemir kızımız adına yapılmış olması da konuya ayrı bir anlam ve önem vermekte."

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımı ile kurdele kesimi ve merkezin açılışı gerçekleşti. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, programın ardından sınıfları gezerek, öğrencilere hediyeler verdi.

Programda ayrıca Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir ve burada bulunan kadınlara gül takdim edildi.