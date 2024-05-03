Kütahya\'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Hüseyin Bozoğlan için veda yemeği düzenlendi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki görev süresi sona eren Kaymakam Hüseyin Bozoğlan için veda yemeği düzenlendi.
Belediye Düğün Salonunda düzenlenen yemeğe Kaymakam Hüseyin Bozoğlan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Hikmet Tunç, Cumhuriyet Savcısı Şeyma Hatice Kaptıkaçtı, Cumhuriyet Savcısı Çağatay Temir, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, kurum personelleri, şehit aileleri, gaziler ve ilçe halkı katıldı.
Program katılımcıların ve Kaymakam Bozoğlan'ın veda konuşması, hediyelerin takdimi ile sona erdi. - KÜTAHYA
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