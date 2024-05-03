Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Hüseyin Bozoğlan için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Hüseyin Bozoğlan için veda yemeği düzenlendi

Kütahya\'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Hüseyin Bozoğlan için veda yemeği düzenlendi

Altıntaş ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Hüseyin Bozoğlan için Belediye Düğün Salonunda veda yemeği düzenlendi. Yemeğe ilçe yöneticileri, kurum amirleri, muhtarlar, personeller, şehit aileleri, gaziler ve ilçe halkı katıldı. Program, konuşmalar ve hediyelerin takdimiyle sona erdi.

03.05.2024 12:58  Güncelleme: 13:01
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki görev süresi sona eren Kaymakam Hüseyin Bozoğlan için veda yemeği düzenlendi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen yemeğe Kaymakam Hüseyin Bozoğlan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Hikmet Tunç, Cumhuriyet Savcısı Şeyma Hatice Kaptıkaçtı, Cumhuriyet Savcısı Çağatay Temir, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, kurum personelleri, şehit aileleri, gaziler ve ilçe halkı katıldı.

Program katılımcıların ve Kaymakam Bozoğlan'ın veda konuşması, hediyelerin takdimi ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Hüseyin Bozoğlan için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Hüseyin Bozoğlan için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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