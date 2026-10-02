Altıntaş Kaymakamı Yıldırım, Dünya Yaşlılar Günü'nde Saraycık'taki çifti ziyaret etti - Son Dakika
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Altıntaş Kaymakamı Yıldırım, Dünya Yaşlılar Günü'nde Saraycık'taki çifti ziyaret etti

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Altıntaş Kaymakamı Yıldırım, Dünya Yaşlılar Günü\'nde Saraycık\'taki çifti ziyaret etti
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Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Saraycık Köyü'nde yaşayan yaşlı çifti ziyaret etti. Ziyarette çiftle sohbet eden Yıldırım, sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti; büyüklerin tecrübelerinin toplum için önemli değer taşıdığını ifade etti.

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Saraycık Köyü'nde yaşayan yaşlı çifti ziyaret etti.

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Yıldırım, yaşlı çiftle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Yaşlı çiftin hal ve hatırını soran Yıldırım, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti. Büyüklerin hayat tecrübeleri ve birikimlerinin toplum için önemli bir değer taşıdığını ifade eden Kaymakam Yıldırım, yaşlı çifte sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Ziyaret, samimi sohbet ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Altıntaş Kaymakamı Yıldırım, Dünya Yaşlılar Günü'nde Saraycık'taki çifti ziyaret etti - Son Dakika
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