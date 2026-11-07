Altyapı ve peyzaj belediyeden, cephe uygulamaları esnaftan - Son Dakika
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Altyapı ve peyzaj belediyeden, cephe uygulamaları esnaftan

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Altyapı ve peyzaj belediyeden, cephe uygulamaları esnaftan
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DÜZCE(İHA) – Düzce Kızılay Meydanında değişim başlıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Kızılay Meydanında değişim başlıyor. Hedeflenen proje kapsamında altyapı, çevre düzenlemesi, zemin kaplaması çalışmaları Düzce Belediyesi tarafından, binaların cephe tasarım ve uygulamalarının ise mülk sahipleri tarafından karşılanması oy birliği ile meclisten geçti.

Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ikinci birleşiminde 26 gündem maddesi ile toplandı. Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 2027 mali yılı performans programı, müdürlükler arası ödenek aktarımı yapılması ve ek ödenek konulması maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Meclisin dördüncü gündem maddesinde ise belediyeye ait 10 ayrı noktada bulunan ekmek satış büfelerinin 10 yıllığına kiralanabilmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi onaylandı. Mülkiyeti Düzce Belediyesi'ne ait Mergiç Mahallesi'ndeki 3095 ada 18 ve 20 numaralı taşınmazlar üzerinde sanayi sitesi yapılması amacıyla, kat karşılığı inşaat yapım ihalesi gerçekleştirilmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi talebi de onaylandı.

Destek kriterleri yeniden belirlendi

Düzce Belediyesi tarafından, Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş.'ye yapılan gelir desteği ödemelerinde yeni kriterlerin belirlenmesini içeren madde de mecliste görüşülerek karara bağlandı. Buna göre; ücretsiz (serbest) binişler için biniş sayısının tam biniş ücreti ile çarpılması, indirimli binişler için ise indirimli biniş sayısının tam biniş ücreti ile indirimli biniş ücreti arasındaki fark ile çarpılması suretiyle hesaplanacak tutarın tamamının yüzde 100 oranında gelir desteği verilmesi oybirliğiyle uygun bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün saha çalışmalarında kullanılmak üzere 7 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet vakumlu yol süpürme makinesi alınmasına ilişkin talep de meclisten geçti.

Ticari taksi (T plaka) ve durak çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin talep ise çalışmaların tamamlanması sonrası görüşülmek üzere ertelendi.

2 sokağın ismi değişti

Ağaköyü Mahallesi 2031. Cadde'ye kısa süre önce hayatını kaybeden eski muhtar Nesim Zengin'in adının verilmesi talebi ile Demetevler Mahallesi'ndeki Şehit Ufuk Baysan Sokak'ın, ailenin isteği doğrultusunda 4105 Sokak olarak değiştirilmesi talebi oy birliği ile onaylandı. Beyciler Mahallesi 559 ada 1 numaralı parselin, 'Engelsiz Nefes Evi' olarak kullanılmak üzere Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebi de görüşülerek, tahsis talebi süresi 25 yılı geçmemek ve asli hizmetlerde kullanılması şartıyla kabul edildi.

Altyapı ve peyzaj belediyeden, cephe uygulamaları esnaftan

Şehir merkezinde kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik Kızılay Meydanı ve yakın çevresini kapsayan düzenleme projesini de gündemine alan Belediye Meclisi, tarihi çarşı dokusunu yansıtması ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen proje kapsamında yapılacak düzenlenme çalışmalarına ilişkin görev dağılımını kararlaştırdı. Buna göre; altyapı, çevre düzenlemesi, zemin kaplamaları, peyzaj ve kent mobilyalarının yenilenmesi çalışmalarının Düzce Belediyesi tarafından, binaların cephe tasarım ve uygulamalarının ise mülk sahipleri tarafından karşılanması oy birliği ile meclisten geçti.

Toplantıda ayrıca imar planı değişiklikleri, yapı nizamı, yol düzenlemeleri, tahsis değişiklikleri ve itirazlara ilişkin maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: İHA
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