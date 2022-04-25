Alzeimer'ın önemi filmlerle anlatıldı - Son Dakika
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Alzeimer'ın önemi filmlerle anlatıldı

25.04.2022 23:58
Alzeimer'ın önemi filmlerle anlatıldı

Alzheimer hastalığının en sık görülen dört bulgusu üzerine çekilen 'Acıbadem', 'Peşinde', 'Annenin Çocukları' ve 'Gece' filmlerinin galası İzmir'de yapıldı.

Alzheimer hastalığının en sık görülen dört bulgusu üzerine çekilen 'Acıbadem', 'Peşinde', 'Annenin Çocukları' ve 'Gece' filmlerinin galası İzmir'de yapıldı. Sanatla tıbbın birleştiği filmler, Alzheimer hastalığının unutkanlık yanında bilinmeyen taraflarını gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Türkiye Alzheimer Derneği öncülüğünde Aris, Santa Farma ve Nöroloji Derneği'nin katkılarıyla çekilen filmlerin galası, Fransız Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yapımını Tiyatro Peron'un üstlendiği, yönetmenliğini İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park İzmir Hastanesi'nden Nörolog Dr. Armağan Uysal'ın yaptığı, başrollerinde ise Ercan Kesal, Cezmi Baskın, İbrahim Raci Öksüz, Şebnem Doğruer, Eda Özerkan gibi ünlü isimlerin bulunduğu filmlerde amaçlanan sosyal sorumluluk çerçevesinde Alzheimer hastalığının unutkanlık yanında bilinmeyen taraflarını gözler önüne sermek oldu. Genel başlığı 'Alzheimerle Yaşamak' olan 4 film izleyicilerden alkış topladı.

Projenin çay molalarında beyin fırtınası yaparak ortaya çıktığını söyleyen Armağan Uysal, "Sevgili Özge hocamla çay molasında yaptığımız istişare sonucu hepimiz buradayız. Alzheimer hastalığının temel olgusu unutkanlık ama bu hastalıkta unutkanlıktan başka da şikayetler var. Biz de bunlardan yola çıkarak insanlık için faydalı bir bilinçlenme projesi yaptığımızı düşünüyoruz. Bu dört filmin çekimini 72 saat gibi kısa bir sürede yaptık. Filmlerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Alzeimer'ın önemi filmlerle anlatıldı
Alzeimer'ın önemi filmlerle anlatıldı
Alzeimer'ın önemi filmlerle anlatıldı

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Medical Park İzmir Hastanesi, Fransız Kültür Merkezi, Alzheimer, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alzeimer'ın önemi filmlerle anlatıldı - Son Dakika


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