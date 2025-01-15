Amanos Dağları'nda Yaban ve Sokak Hayvanları İçin Besleme Çalışması - Son Dakika
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Amanos Dağları'nda Yaban ve Sokak Hayvanları İçin Besleme Çalışması

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Osmaniye Belediyesi, Amanos Dağları'nda kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in de katıldığı çalışma kapsamında 500 kilogram yem, zorlu bir yolculuğun ardından hayvanların yaşam alanlarına bırakıldı.

15.01.2025 19:38  Güncelleme: 19:46
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Amanos Dağları yaban ve sokak hayvanları için aşıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de, Amanos Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda ve kış şartlarının ağır geçtiği zirvelerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Amanos Dağlarının yüksek rakımlı zirvelerinde yaşayan yaban hayvanları ile yaylalarda yaşamlarını sürdüren sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanması için Osmaniye Belediyesi harekete geçti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri arazi araçlarına saman, pazar atığı, bakliyat, kuru mama ve bayat ekmekten oluşan yaklaşık 500 kilogram beslenme malzemeleriyle Amanos Dağlarına çıktı. Buzlu ve karlı yolların aşılmasının ardından zirve noktalara ulaşarak yaban hayvanları için doğaya yem bırakan ekipler, daha sora Amanos Dağları eteklerinde yer alan Olukbaşı, Zorkun ve Mitisin gibi yaylalarda sokak hayvanları için besleme çalışması yaptı.

-Başkan Çenet, yemleme çalışmasına katıldı

Kış şartlarının ağır geçtiği Amanos Dağları'na arazi aracıyla çıkış yapan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, zorlu geçen yolculuğun ardından Keldaz bölgesine ulaştı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce yaban ve sokak hayvanları için hazırlanan yiyecekleri kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bırakan Başkan Çenet, Osmaniye Belediyesi olarak her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yemleme çalışmasının ardından yaptığı konuşmasında Başkan İbrahim Çenet, "Osmaniye Belediyesi olarak arkadaşlarımızla birlikte yem getirdik. Ormanın derinliklerinde belirli noktalarda ve yaylalarda hayvanları besleyeceğiz. Amanos Dağları'nın eteklerindeyiz. Doğada yaşayan her türlü can dostumuza samandan yeşilliğe, ekmekten kuru mamaya varıncaya kadar değişik noktalara Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile yiyecek bıraktık. Hayvanları da tabi ki düşünmemiz gerekiyor. Doğada yaşayan tüm canlılarda doğanın bir parçası ve kış döneminde yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. İnşallah Osmaniye Belediyesi olarak her alanda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan besleme çalışmasına katılan Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi personellerinden oluşan ekipler de sokak dostlarının sağlık taramasını da gözden geçirdi. Geçici yarası bulunan sokak canları yerinde tedavi edilirken sağlık sorunu yaşayan canlar da tedavi edilmek üzere Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Amanos Dağları\'nda Yaban ve Sokak Hayvanları İçin Besleme Çalışması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amanos Dağları'nda Yaban ve Sokak Hayvanları İçin Besleme Çalışması - Son Dakika

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