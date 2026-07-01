Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 25 yaşındaki madenci Mert Ali Arslantürk, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Ölen madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı.

Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde Hema Enerji ve Madenciliğe ait maden ocağının 410 kotunda meydana gelen göçükte yaralanan 25 yaşındaki Mert Ali Aslantürk, kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Aslantürk için Kozcağız Beldesine bağlı Bakioğlu köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yakçınkaya, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, CHP Bartın İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, akrabaları, mesai arkadaşları ve yüzlerce kişi katıldı. Gözyaşları arasında dualarla köy mezarlığına defnedilen Aslantürk'ün eşinin 7 aylık hamile olduğu ve genç madencinin 2 ay sonra baba olacağı öğrenildi. - BARTIN