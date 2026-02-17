Amasya'da Atatürk Anıtı Gönüllü Boyandı

Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'ndaki yıpranan Amasya Tamimi emekli öğretmen tarafından gönüllü boyandı.

Taşova ilçesinde eski Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'nde yer alan Amasya Tamimi'nin boyalarının döküldüğü dikkati çekiyordu.

Yazı, resim öğretmeni olarak 25 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan İlyas Özdemir tarafından boyandı ve okunur hale getirildi.