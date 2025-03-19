Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

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Amasya'da durdurulan ambulansta bir Afgan düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.

19.03.2025 10:11
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Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'da polis ekiplerince durdurulan ambulansta, bir Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen ve İstanbul Ambulans Mobil Sağlık Hizmetlerine bağlı olduğu açıklanan bir ambulans, Amasya girişinde Taşova yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrolde hasta sedyesinde yatan ancak hasta olmayan ve kaçak yollardan ülkeye girdiği tespit edilen bir Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Araçta bulunan M.Ş., İ.N. ve A.B.G. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı. M.Ş. tutuklanırken, İ.N. ve A.B.G. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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