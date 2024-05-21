Amasya'da kavşakta meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da kavşakta meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

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Amasya'da Alparslan Türkeş Caddesi girişi ışıklı kavşağında meydana gelen kazada, Ali Sütçü yönetimindeki bir otomobil ile Murtaza Değerli'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın anları güvenlik kamerasına yansıdı.

21.05.2024 15:23
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Otomobiller kavşakta böyle çarpıştı

AMASYA - Amasya'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Sütçü yönetimindeki Alparslan Türkeş Caddesi girişi ışıklı kavşağına geldiğinde kavşağa giriş yapan Murtaza Değerli'nin kullandığı 19 AP 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Derya Değerli, Merve Nas Değerli, Saliha Sütçü ve Meryem Yaman yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı kazanın olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Amasya'da kavşakta meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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