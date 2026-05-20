Amasya\'da Sakin Trafik Hayranlık Uyandırıyor

Amasya, trafikte korna sesinin yok denecek boyutta olması ve yollarda önceliğin yayalara tanınmasıyla şaşırtıyor. Şehre gelenler örnek uygulamaları hayranlıkla karşılıyor.

164 binden fazla taşıt var

Tarihi şehirde uzun yıllardır uygulanan insan ve yaya öncelikli trafik faaliyetlerinin sonucunda korna sesi kullanımı yok denecek kadar az noktaya ulaştı. 164 binden fazla taşıtın bulunduğu şehirde emniyet kemeri kullanımına da özen gösteren sürücüler yaya geçitlerinde ve yollarda yola adım atan yayalara öncelik tanıyor.

"Korna sesi yok"

Eşiyle birlikte Diyarbakır'dan gezi amaçlı geldiği Amasya'da sokaklarda dolaşırken bu durumu fark ettiğini belirten Tuğçe Polat, "Amasya'da yolda sürücüler yaya geçitleri olsun, olmasın yayalara yol veriyorlar. Korna sesi ise hiçbir şekilde yok. Sessiz, sakin, yaşanılabilir bir şehir. Biz çok beğendik. Bu nedenlerle tayin dönemimizde Amasya'yı düşünebilirim" dedi.

"Yola adım attığımız an trafik duruyor"

Hayran kaldıkları tarihi şehrin sokaklarında dolaşırken korna sesi duymadıklarının altını çizen Kadir Polat ise, "Yola adım attığımız an trafik duruyor. İnsanları, sürücüler çok saygılı. Amasya en sessiz ve temiz şehir diyebilirim" diye konuştu.

"İnsanlar birbirine saygılı"

Antalya'dan ailesiyle birlikte gelip dolaştığı sokaklarda bol bol fotoğraflar çektiren Özlem Karabağ da, Amasya'nın sakinliği, iklimi ve gördüğü yaya öncelikli uygulamaların da etkisiyle emekli olduktan sonra kente yerleşmeyi düşündüğünü söyledi. Korna kullanmamaya özen gösterdiğine değinen sürücülerden Mücahit Karabıyık, "Amasya'da insanlar birbirine saygılı oldukları için kornayla ikaz etmeye ihtiyaç duymuyorlar" şeklinde konuştu.

Kask kullanımının artması amaçlanıyor

Öte yandan, Amasya Üniversitesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde motosiklet sürücülerinin kask kullanımının artması amacıyla Yavuz Selim Meydanı'nda farkındalık etkinliği düzenledi. Öğrencilerden Derya Sude Bağcı ile Ayşenur Bayraktar da bir süredir yaşadıkları şehrin memleketlerine oranla daha sessiz olduğunu gözlemlediklerini vurguladı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Kösterelioğlu, motosiklet kazalarında hayati önem taşıyan kask kullanımının dikkat çekmek istediklerine işaret etti. - AMASYA