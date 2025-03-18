Amasya\'da şehit mezarlarına karekod uygulaması

Amasya'da şehit mezarlarında karekod uygulaması başlatıldı. İl genelinde 132 şehit mezarına yerleştirilen karekodlar sayesinde, şehitler hakkında bilgilere kolayca ulaşılabiliyor.

Telefon üzerinden okutulan karekod, kullanıcıyı Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesine yönlendirerek şehit bilgilerine ulaşılmasını sağlıyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen programda uygulamaya ilişkin bilgiler veren Amasya Valisi Önder Bakan, "Şehitlerimizin mezarlarına karekod uygulaması yaparak gelen vatandaşlarımızın telefonuyla karekodu okutup şehitlerimizin bilgilerini görebilme imkanı sağladık" dedi.

İldeki 162 şehit mezarından 132'sinin uygulamaya entegre edildiğini belirten Bakan, "Geçmişi geleceğe taşıyacağımızı dijital bir dönüşüm olacak. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlar bu vatan için canlarını verdiler. Onların aileleri bize, Türk milletine emanet. İlelebet de öyle kalacaktır" diye konuştu.

Vali Bakan, beraberindeki yöneticilerle şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp aileleriyle de sohbet etti. - AMASYA