Amasya'da Taşkın, Sera Üreticilerini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Taşkın, Sera Üreticilerini Vurdu

19.05.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'daki yağışlar sonrası Yeşilırmak'ta taşkın oldu, çiftçiler büyük maddi kayıplar yaşadı.

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Yeşilırmak'ta meydana gelen taşkın nedeniyle çok sayıda sera zarar gördü. CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, taşkının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Çiftçiler zaralarının fazla olduğunu vurguladılar.

Amasya Merkeze bağlı Büyük Kızılca Köyü başta olmak üzere Aksalur, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız, Yeşildere köyleri ile Yeşilyenice Mahallesi ve Ziyaret Beldesi'inde toplamda tarla vasfında 3 bin 900, sera vasfında bin 950 dekar tarım arazisini taşkın suları vurdu. Özellikle sebze üretiminin yoğun olduğu bu köylerdeki seralar, sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Çiftçiler, taşkının dere ıslah çalışmalarının yapılmaması ve HES'lerden bırakılan sulardan kaynaklandığını öne sürdü. Seralarda yaklaşık 2 metreye ulaşan su nedeniyle üreticilerin büyük maddi kayıp yaşadığı belirtildi. Yetkililer, bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçilerin zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi.

Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Büyük Kızılca Köyü'nde serası bulunan 70 yaşındaki çiftçi Fehmi Sığırcı, seracılığın masraflı bir iş olduğunu vurguladı. Taşkın nedeniyle serası sular altında kalan Sığırcı, "Yapacak bir şey yok, Allah'tan gelen bir afet." dedi.

Zarar gören alanların yetkililer tarafından kayıt altına alındığını belirten Sığırcı, farklı bölgelerde de çalışma yapılacağını söyledi. Domates, salatalık gibi ürünlerin zarar gördüğünü aktaran üretici, "Geçim kaynağımız bu. Şu anda amacımız kendimizi acındırmak değil. Fide parası var. İnsan geçimini sağlayamadığı zaman bankalardan kredi kullanıyor. Bunlar kazanılırsa ödenecek borçlar; kazanamazsak bilemiyoruz" diye konuştu.

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, taşkının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Çiftçilik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da Taşkın, Sera Üreticilerini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:43:40. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Taşkın, Sera Üreticilerini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.