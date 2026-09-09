Amasya Taşova'da üç engelli çocuğunun bakımını üstlenen anneyi Vali Bakan evinde ziyaret etti - Son Dakika
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Amasya Taşova'da üç engelli çocuğunun bakımını üstlenen anneyi Vali Bakan evinde ziyaret etti

Amasya Taşova\'da üç engelli çocuğunun bakımını üstlenen anneyi Vali Bakan evinde ziyaret etti
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Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Fatma Yıldız, üç engelli evladının bakımını yıllardır büyük bir özveriyle üstleniyor. Vali Önder Bakan, aileyi evlerinde ziyaret ederek devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirtti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan fedakar anne Fatma Yıldız, hayatını üç engelli evladının bakımına adadı. Çocuklarının en temel ihtiyaçlarından günlük bakımlarına kadar tüm sorumluluğunu büyük bir özveriyle üstlenen Yıldız'ın fedakarlığı, Amasya Valisi Önder Bakan'ın gerçekleştirdiği ev ziyaretiyle gündeme geldi.

Amasya Valisi Önder Bakan, İlçe Kaymakam Vekili Turan Bayram ile birlikte, üç engelli çocuğuyla yaşayan Fatma Yıldız ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ailenin yaşam şartları ve çocukların ihtiyaçları hakkında bilgi alan Bakan, Fatma Yıldız ile yakından ilgilendi.

Yıllardır üç çocuğunun bakımını büyük bir sabır ve özveriyle sürdüren Fatma Yıldız, çocuklarının hayatlarını kolaylaştırabilmek için gününün büyük bölümünü onların ihtiyaçlarıyla ilgilenerek geçiriyor. Bir annenin evlatları için üstlendiği sorumluluğun çok daha ağır bir boyut kazandığı bu evde, Yıldız'ın yaşamı çocuklarının ihtiyaçları etrafında şekilleniyor.

"Devletimiz her zaman yanımızda"

Aileyi ziyaret eden Vali Önder Bakan, Fatma Yıldız'ın çocukları için gösterdiği fedakarlığın önemine dikkat çekerek, devletin tüm imkanlarıyla ailenin yanında olduğunu ifade etti. Bakan, ailenin ihtiyaçlarının ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini belirterek, özel bireyler ve ailelerinin yalnız olmadığını vurguladı. Ziyarette çocuklarla da ilgilenen Vali Bakan, aileyle sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Fatma Yıldız ise kendilerini evlerinde ziyaret eden Vali Bakan'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya Taşova'da üç engelli çocuğunun bakımını üstlenen anneyi Vali Bakan evinde ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya Taşova'da üç engelli çocuğunun bakımını üstlenen anneyi Vali Bakan evinde ziyaret etti - Son Dakika
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