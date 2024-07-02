Amasya Üniversitesi ile Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında 'Emeklilik Yılı' iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi ile Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında 'Emeklilik Yılı' iş birliği protokolü imzalandı

Amasya Üniversitesi ile Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında \'Emeklilik Yılı\' iş birliği protokolü imzalandı

Amasya Üniversitesi ile Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında 'Emeklilik Yılı' iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, tüm emekliler için onurlu ve saygın bir emeklilik dönemi oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlanıyor. 2024 Emekliler Yılı kapsamında hazırlanan protokolün, emekli vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmeleri, bilgi, becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamayı amaçladığını belirten Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, iş birliği ve desteklerinden dolayı Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'ye teşekkür etti. Üçüncü yaş olarak tarif edilen 60 ve üzeri yaş grubundaki bireylerin eğitimlerine katkı sunmaktan memnuniyet duyacaklarını söyleyen Turabi, İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel'e teşekkür ederek, kendini geliştirmenin yeni şeyler öğrenmenin herhangi bir yaşla sınırlandırılamayacağını kaydederek imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Rektörlük Makamında yapılan kısa açıklamaların ardından Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, hazırlanan protokol metnini imzaladı. Protokolün yılsonuna kadar geçerli olacağı da bildirildi. - AMASYA

02.07.2024 10:49
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Amasya Üniversitesi ile Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında 'Emeklilik Yılı' iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, tüm emekliler için onurlu ve saygın bir emeklilik dönemi oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

2024 Emekliler Yılı kapsamında hazırlanan protokolün, emekli vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmeleri, bilgi, becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamayı amaçladığını belirten Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, iş birliği ve desteklerinden dolayı Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'ye teşekkür etti.

Üçüncü yaş olarak tarif edilen 60 ve üzeri yaş grubundaki bireylerin eğitimlerine katkı sunmaktan memnuniyet duyacaklarını söyleyen Turabi, İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel'e teşekkür ederek, kendini geliştirmenin yeni şeyler öğrenmenin herhangi bir yaşla sınırlandırılamayacağını kaydederek imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Rektörlük Makamında yapılan kısa açıklamaların ardından Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, hazırlanan protokol metnini imzaladı. Protokolün yılsonuna kadar geçerli olacağı da bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya Üniversitesi ile Amasya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında 'Emeklilik Yılı' iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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