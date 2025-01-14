Ameliyat Hatası Engelli Kaldırdı - Son Dakika
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Ameliyat Hatası Engelli Kaldırdı

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Ergün Kaygın, hastane operasyonunda kesilen sinir nedeniyle engelli kaldı; destek bekliyor.

14.01.2025 21:24
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Menisküs ve çapraz bağ ameliyatında kesilen sinir hayatını kararttı

Ameliyatta yapılan yanlış müdahale engelli kalmasına neden oldu

Talihsiz adam tedavi ve yargı süreci için destek bekliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'teki bir devlet hastanesinde menisküs ve çapraz bağ ameliyatı olan Ergün Kaygın, operasyon sırasında yanlışlıkla ayak sinirlerinin kesilmesi sonucu engelli kaldı. Ameliyatta yapılan yanlış müdahale sonucu engelli olan talihsiz adam, tedavi ve yargı süreci için destek bekliyor.

Gaziantep'te yaşayan Ergün Kaygın'ın (42), 2021 yılında nakliye aracı kapağının ayağına çarpması sonucu çapraz bağları koptu. Olay sonrası kentteki bir devlet hastanesine başvuran Ergün Kaygın'a muayeneye tetkiklerin ardından menisküs ve çapraz bağ ameliyatı yapılmasına karar verildi.

Operasyon sırasında yanlışlıkla ayak siniri kesildi iddiası

Kaygın, hastanede menisküs ve çapraz bağ operasyonu geçirdi. Ancak iddialara göre operasyon sırasında yanlışlıkla ayak sinirinin kesilmesi sonucu sol ayağında önce hissizleşme başladı. Ameliyat sonrası şiddetli ağrılar ve hareket kısıtlılığı yaşamaya başlayan Kaygın, yeniden hastaneye başvurduğunda, dizindeki komplikasyonların kalıcı hale geldiğini ve ayağındaki sinirin kesildiğini öğrendi.

Operasyon sonrası engelli kaldı, doktorlar ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu

Operasyondaki ihmaller nedeniyle sol ayağı tamamen hissizleşen ve günlük yaşamını sürdürmekte ciddi zorluklar çeken Kaygın, olay sonrası pek çok hastaneye başvurmasına rağmen yapılacak hiçbir tedavinin olmadığının söylenmesiyle büyük bir şok daha yaşadı. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Kaygın, doktorlar ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini belirtirken tedavi için de kendisine destek olunması çağrısında bulundu.

"Fizik tedaviye gittiğimde güç kaybına uğradığımı öğrendim"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Ergün Kaygın, ameliyat sonrası fizik tedaviye gittiğinde güç kaybına uğradığını söyleyerek, "Ev taşırken nakliye aracının kapağı ayağıma çarptı. Hastaneye gittiğimde bana menisküs ve çapraz bağlarda yırtılma olduğunu söylediler. Bir süre fizik tedaviye gittim. Geçmeyince başka hastaneye gittim. Ameliyat için başka bir hastaneye gönderdiler. İlk önce menisküs, sonra da çapraz bağ ameliyatı yapacaklarını söylediler. İlk ameliyat sonrası başka bir yerdeki fizik tedaviye gittiğimde ayağımın güç kaybına uğradığını öğrendim" dedi.

"Koltuk değneklerine mahkum kaldım"

Daha sonra başvurduğu başka bir hastanede dizindeki kalıcı hasarın, ameliyat anında sinirin kesilmesi sonucu olduğunu öğrendiğini belirten Ergün Kaygın, güç kaybına uğradığını ve ömür boyu böyle kalacağını ifade etti. Kaygın, "Başka hastanelere giderek bacağımdaki güç kaybının sebebini öğrenmek istedim. Bacağıma ilk olarak EMG çektiler. Sonuçlarda ise doktorlar operasyon sırasında sinirin kesildiğini söyledi. Sonrasında hastanelere tek tek gittim bana tek söylenen 'artık yapacak bir şey yok bacağın ömür boyu böyle kalacak' dediler ve koltuk değneklerine mahkum kaldım" ifadelerini kullandı.

"Beni iyileştirsinler çocuklarıma ekmek götüreyim"

Tedavi olmak istediğini ve çalışarak çocuklarına ekmek götürmek istediğini aktaran Kaygın, "Tedavinin mümkün olmadığını ve ömür boyu böyle kalacağımı söylediler. Eğer ki tedavisi varsa olmak isterim. 4.5 yıldır böyleyim. Bu bir doktor hatası. Hastane ve doktordan şikayetçi oldum. Mahkeme devam ediyor. Çalışmak istiyorum, hiç kimse iş vermiyor. Rapor almak için başvurdum beni engelli kalmama sebep olan hastaneye gönderdiler. Onlar ise yüzde 21 engel raporu verdi. Dava sürecimiz hala devam ediyor. Tedavisi varsa beni iyileştirsinler çocuklarıma ekmek götüreyim" diye konuştu.

Ameliyat Hatası Engelli Kaldırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ameliyat Hatası Engelli Kaldırdı - Son Dakika

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