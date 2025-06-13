Amerikan Dil Köşesi\'nden Kültürel ve Dil Pratiği Fırsatları

Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve ABD Büyükelçiliği iş birliğiyle yürütülen Amerikan Dil Köşesi (American Corner), öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik dil pratiği, kültürel etkileşim ve akademik danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyor. İngilizce konuşma kulüplerinden kitap okuma gruplarına, film gösterimlerinden eğitim sistemine yönelik bilgilendirme toplantılarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Amerikan Dil Köşesi, üniversite camiası tarafından büyük ilgi görüyor.

Programa ABD Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi John Silver, Eğitim Programları Koordinatörü Deniz Can ve Bölgesel Halkla İlişkiler Uzmanı Paula Kitendaugh'un yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da katıldı. Katılımcılarla yakından ilgilenen ve yapılan faaliyetleri yerinde inceleyen Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Amerikan Dil Köşesinin üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Atatürk Üniversitesi, Öğrencilerin Dil Becerilerini Geliştirmeleri Açısından Önemli Fırsatlar Sunuyor

Rektör Hacımüftüoğlu yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Küreselleşen dünyada dil bilmek artık bir ayrıcalık değil, bir gereklilik halini aldı. Amerikan Dil Köşesi gibi merkezler, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin yabancı dil becerilerini geliştirmeleri açısından büyük fırsatlar sunuyor. Ayrıca kültürel paylaşımı ve hoşgörüyü teşvik ederek, çok yönlü bireyler yetişmesine katkı sağlıyor. Bu doğrultuda üniversite olarak uluslararası iş birliklerimizi artırmayı ve öğrencilerimizin global ölçekte kendilerini ifade edebilmelerini desteklemeyi sürdüreceğiz."

Etkinlikte konuşan ABD Eğitim Ataşesi John Silver da, Amerikan Dil Köşesinin yalnızca bir dil pratiği alanı değil, aynı zamanda farklı kültürlerin buluştuğu bir öğrenme ortamı olduğunu belirterek, öğrencilerin bu imkanlardan azami düzeyde yararlanmalarının önemine dikkat çekti.

Amerikan eğitim sistemi hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler için danışmanlık hizmetlerinin de sağlandığı merkezde, ayrıca ABD'de eğitim ve burs olanakları, TOEFL, GRE gibi sınavlara hazırlık süreçleriyle ilgili yönlendirmeler de yapılıyor. Bu yönüyle Amerikan Dil Köşesi, sadece bir kültür noktası değil, aynı zamanda akademik ve kariyer gelişimine destek olan stratejik bir merkez olarak öne çıkıyor.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen program, dil öğrenimi ve kültürel etkileşim alanlarında atılacak yeni adımlar için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. - ERZURUM