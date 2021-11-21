Anadolu Aydınlar Ocağı'ndan 'Karabağ Zaferi' ve 'Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 38. yılı' kutlama töreni - Son Dakika

Anadolu Aydınlar Ocağı, 20 Kasım akşamı Karabağ Zaferi ve Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 38. yılı dolayısıyla anma ve kutlama töreni düzenledi.

Yönetim kurulunun katıldığı toplantı ve konferansta onur konuğu Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu Kıbrıs gazisi Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil'di.

Konferansta; Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek, Karabağ'ın dünü bugünü ve Karabağ Büyük Vatan Zaferi'ni, Cumhur Paşa ise savaşın harp taktiği ve Kıbrıs Barış Harekatını anlattı.

Öztek, I. Petro ve II Katerina'dan günümüze Karabağ'ın Rusya için de çok önemli olduğunu ifade ederek, "Zira Karabağ'a hakim olan Anadolu'ya, Azerbaycan'a ve İran'a hakim olur, kolayca sıcak denizlere inebilir. Bunun için bölgede bir tampon Ermeni devleti kurulmalıydı stratejisini hiç unutmamışlardı. Birinci Karabağ Savaşı ve Hocalı Soykırımının üzerinden 30 yıl geçmiş, Azerbaycan 30 yıldır AGİK ve BM kararı olarak, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çıkmasını bekledi. Buna karşın Ermenistan Azerbaycan sınırlarına tecavüzden geri kalmadı ve en son Temmuz 2020 günleri Tovuz, Terter ve Gence gibi sivil yerleşim yerlerini ateş altına aldı ve 26 Temmuz günü de stratejik bölge Tovuz'a saldırdı.

Savaş 44 gün sürdü. Başkomutan Aliyev'den erine, devlet yönetiminden sokaktaki insanına kadar tüm Azerbaycan inandığı haklı davasında bir oldu. İnançlı, imanlı, kahraman Azerbaycan askeri vatanı için ölmeye hazırdı. Bu 30 yıl içinde çok iyi eğitilmiş, donatılmış, şanına ve ecdadına layık bir ruhla düşmana en ağır silleyi indirdi. Düşmanı neye uğradığını şaşırdı. Türk SİHA'ları yardımıyla da düşmanın bütün bataryaları, karargahları, mühimmat depoları ve hava savunma sistemleri yerle bir edilerek, işgal altındaki vatan toprakları kurtarıldı ve Ermenistan esir alındı.

Savaş sonu Nahçivan ve Azerbaycan'ın bir yol ile birleşmesi en büyük kazanımlardan biri idi. Türk askeri Rusya ile birlikte barış gücü oluşturdu. Nuri Paşadan 103 yıl sonra Türk Ordusu Kafkasya'da görev aldı. Karabağ zaferi 200 yıldır Türk'ün Asya'da aldığı ilk zaferdir. Bu zafer tüm Türk milletinin onurudur" dedi.

Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil ise, "30 yıldır korugan haline getirilen şehirler, mevziler, siperler, 3000 metre yükseklikteki dağlar, soğuk kış şartları altında göğüs göğse yapılan muharebelerde inançlı kahraman Azerbaycan askeri düşmana en ağır darbeyi indirmiştir.

Kıbrıs Barış Harekatında da düşman yıllarca hazırlık yapmasına rağmen, üç beş gün içinde hazırlıkları çiğnenip geçilmiştir. Biz iki yıl önce Azerbaycan'da Gence'de askeri birlik ziyaretlerimizde askerimizin gözünde bu inanmışlığı, cesareti ve vatan aşkını gördüm" diye konuştu.

Toplantıda Emekli Subaylar ve Muharip Gaziler dernekleri ile Anadolu Aydınlar Ocağı bundan böyle "Bir Millet Üç Devlet" olgusunu işleyeceklerini belirttiler. Şehitlerimizin ruhuna Fatihalarla toplantı sona erdi.

Konferans sonrası Başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek, Cumhur Paşaya Aydınlar Ocağının şilti ve bayrağını takdim etti. - İSTANBUL