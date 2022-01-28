Üye Girişi
Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönü kar temizliği için bu gece 01: 00-03.30 arasında kapatılacak - Son Dakika

Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönü kar temizliği için bu gece 01: 00-03.30 arasında kapatılacak

28.01.2022 16:32
Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönü kar temizliği için bu gece 01: 00-03.30 arasında kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünün kar temizliği için bu gece kısa süreli kapatılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünün kar temizliği için bu gece kısa süreli kapatılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yapılacak temizlik için İstanbul yönünün bu gece bir süreliğine kapatılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan Viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için;

İstanbul yönü trafiği, 29.01.2022 tarihinde saat 01: 00-03.30 arasında Abant kavşağından D-100'e aktarılacaktır." - ANKARA

YORUMLAR
500

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Bolu, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönü kar temizliği için bu gece 01: 00-03.30 arasında kapatılacak - Son Dakika


ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor         
16:29
Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları         
16:26
Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı         
16:21
Artan vaka sayısının bir sebebi de onlar! 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor Artan vaka sayısının bir sebebi de onlar! 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
15:43
Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş! Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!         
15:40
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı         
14:55
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Kar, çayda kalite ve verimi artıracak Kar, çayda kalite ve verimi artıracak         
12:25
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
16:28 ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor
16:26 Kurtlar Vadisi'nin yerini alacağı söylenen Yalnız Kurt bugün başlıyor
16:25 Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları
16:21 Yatak odasında karısını basan adam, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı
16:20 Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii'nin açılışını yaptı
16:09 11 yıldır beklenen gün geldi! Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak?
15:43 İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!
15:39 Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor
15:37 Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 16:39:48. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönü kar temizliği için bu gece 01: 00-03.30 arasında kapatılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement