Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, deprem bölgesinde yeni kütüphaneler oluşturarak takdir topladı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, deprem bölgesinde yeni kütüphaneler oluşturarak takdir topladı

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, deprem bölgesinde yeni kütüphaneler oluşturarak takdir topladı

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü üyeleri, Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem bölgesinde yeni kütüphaneler oluşturarak büyük bir takdir topladı. Yaptıkları anasınıflarına hayatını kaybeden öğretmenlerin ve öğrencilerin isimlerini veren öğrenciler, boş kalan odaları ve konteynerleri değerlendirerek anlamlı bir proje gerçekleştirdi.

06.05.2024 15:23
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Eskişehir'den Hatay ve Kahramanmaraş'a giden Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü katılımcıları, deprem bölgesinde yeni kütüphaneler oluşturarak takdir topladı.

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'nde yer alan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde anasınıfı projeleri gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş ve Hatay'a gitmişti. Projelerini tamamlayarak cumartesi günü Eskişehir'e dönen kulüp katılımcıları, yaptıkları anasınıflarının ilk ve son hallerini paylaştı. Boş kalan odaları ve konteynerleri değerlendiren Anadolu Üniversitesi öğrencileri yaptıkları anasınıflarına hayatını kaybeden öğretmenlerin ve öğrencilerin isimlerini verirken, yürütülen anlamlı proje görenlerin takdirini kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, deprem bölgesinde yeni kütüphaneler oluşturarak takdir topladı - Son Dakika

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