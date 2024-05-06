Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, deprem bölgesinde yeni kütüphaneler oluşturarak takdir topladı

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Eskişehir'den Hatay ve Kahramanmaraş'a giden Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü katılımcıları, deprem bölgesinde yeni kütüphaneler oluşturarak takdir topladı.

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü'nde yer alan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde anasınıfı projeleri gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş ve Hatay'a gitmişti. Projelerini tamamlayarak cumartesi günü Eskişehir'e dönen kulüp katılımcıları, yaptıkları anasınıflarının ilk ve son hallerini paylaştı. Boş kalan odaları ve konteynerleri değerlendiren Anadolu Üniversitesi öğrencileri yaptıkları anasınıflarına hayatını kaybeden öğretmenlerin ve öğrencilerin isimlerini verirken, yürütülen anlamlı proje görenlerin takdirini kazandı. - ESKİŞEHİR