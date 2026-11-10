Anadolu Üniversitesi kütüphanede gece çalışan öğrencilere çorba ve çay ikram ediyor - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi kütüphanede gece çalışan öğrencilere çorba ve çay ikram ediyor

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Anadolu Üniversitesi kütüphanede gece çalışan öğrencilere çorba ve çay ikram ediyor
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Anadolu Üniversitesi, sınav döneminde kütüphane ve yemekhane girişinde 21.00-23.00 saatleri arasında öğrencilerine ücretsiz çay, çorba ve kahve ikram ediyor. Öğrenciler bu sayede kampüs dışına çıkmadan ihtiyaçlarını karşılıyor ve gece ders çalışırken motivasyon buluyor.

Anadolu Üniversitesi sınav döneminde yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan öğrencilerine kampüs içerisinde sunduğu ücretsiz çay, çorba ve kahve ikramıyla destek oluyor.

Anadolu Üniversitesi'nde uygulanan uygulama sayesinde öğrenciler, derslerine ara verdiklerinde kampüs dışına çıkmak zorunda kalmadan sıcak içecek ve çorba ikramlarından yararlanabiliyor. Böylece hem ihtiyaçlarını karşılayan hem de kısa molalarla dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, sınav döneminin yoğun temposuna kampüs içerisinde devam edebiliyor. Kütüphane ve Merkez Yemekhane üst kat girişinde 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen ikramlar, özellikle gece saatlerinde ders çalışan öğrencilerden ilgi görüyor. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, üniversitenin sağladığı desteğin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

"Bu imkan enerjimizi yeniden kazanmamızı sağladı"

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Sude Nur Tut, kütüphanede ders çalışırken sunulan ikramların kendilerine iyi geldiğini belirterek, "Karnımız acıkmıştı ve enerjimiz bitiyordu. Bu imkanı sağladığı için rektörümüze ve okulumuza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Üniversitemize bu imkanlar için çok teşekkür ediyoruz"

Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Zeynep Ertem, çorba, çay ve kahve ikramının öğrenciler için önemli bir kolaylık sağladığını vurgulayarak, "Ders aralarında çıkıp gelip bu imkanlardan faydalanabiliyoruz. Üniversitemize bu konuda çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Uygulama bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu"

İngilizce İşletme Bölümü öğrencisi İpek Büyük, uygulamanın sınavlara hazırlanma sürecinde kendilerine motivasyon sağladığını ifade ederek, "Üniversitemizin öğrencilere çorba, kahve ve çay ikramında bulunması sınavlara hazırlanma sürecimizde bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Üniversitemizin öğrencilerini düşündüğünü hissettik. Bu güzel uygulama için teşekkür ederiz." dedi.

"Burada çalışmak çok daha rahat bir ortam oluyor"

Sosyoloji Bölümü öğrencisi Emre Tüfekçi ise ilk kez kütüphanede gece saatlerine kadar ders çalıştığını belirterek, "Çorba ve kahve ikramıyla arkadaşımla ders hakkında konuşuyoruz. Yurtta kalıyorum açıkçası, burada çalışmak çok daha rahat bir ortam oluyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi, 15 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek ücretsiz ikramlarla sınav döneminde öğrencilerine kampüs içerisinde destek olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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