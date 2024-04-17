Anadolu Üniversitesi'nde 'Otizmli Çocukların Eğitiminde İnsansı Robotlar' başlıklı seminer düzenlendi - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nde 'Otizmli Çocukların Eğitiminde İnsansı Robotlar' başlıklı seminer düzenlendi

Anadolu Üniversitesi\'nde \'Otizmli Çocukların Eğitiminde İnsansı Robotlar\' başlıklı seminer düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı tarafından planlanan ve Dr. Alperen Sağdıç'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, otizmli çocukların eğitiminde insansı robotların kullanımı ele alındı. Seminere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Seminerin ardından zaman kapsülü etkinliği düzenlendi ve öğrencilerin yazdığı mektuplar 2027 yılında açılacak.

17.04.2024 16:01
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Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı tarafından planlanan ve konuşmacı olarak Dr. Alperen Sağdıç'ın yer aldığı 'Otizmli Çocukların Eğitiminde İnsansı Robotlar' başlıklı seminer, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminere başta Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı Başkanı Prof. Dr. Yasemin Ergenekon ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılım gösterdi.

"Otizmli çocuklar insana benzemeyen robotlara daha çok ilgi gösteriyorlar"

Dr. Alperen Sağdıç, Otizm Spektrum Bozukluğu tedavisinde en önemli unsurun eğitim olduğuna değinerek, "Otizmli çocukların eğitiminde yardımcı teknolojilerin kullanımı oldukça artmış durumda. Robotlar, sanal gerçeklik, yapay zeka gibi teknolojiler otizmli çocuklara karşı ciddi potansiyel taşıyan gelişmeler. Bunlardan biri de robotlar. Günümüzde spesifik olarak otizmli çocuklar için üretilmiş insansı, hayvan tipi ve robotçuk gibi farklı çeşitleri olan ve seri üretime geçmiş robotlar var. Bu konuda yapılmış bir araştırmanın sonucunda görülüyor ki otizmli çocuklar insana benzemeyen robotlara daha çok ilgi gösteriyorlar. Robotlar özel eğitim sınıflarında yardımcı öğretmen olarak, doğrudan öğretmen olarak, etkinlik ortağı olarak, veri almak ve tanımlamak için kullanılabiliyorlar" dedi.

Daha sonra açılmak üzere bir zaman kapsülü bırakıldı

Seminer, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç'in Dr. Alperen Sağdıç'a teşekkür belgesini takdim etmesiyle sona erdi. Seminerin ardından Anadolu Üniversitesi tarafından ilki 2016 yılında 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde başlatılan 'Zaman Kapsülü' etkinliği Eğitim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gelenekselleşen etkinlik çerçevesinde Eğitim Fakültesi E Blok önüne, daha sonra açılmak üzere bir kaide içerisine yerleştirilen zaman kapsülü bırakıldı.

"Etkinliği kampüs dışına da çıkarmayı hedefliyoruz"

Otizmli bireyler hakkında farkındalığın önemini vurgulayan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, etkinlikte yapmış olduğu konuşmasında, "Özel ihtiyaçlı bireyler hakkında farkındalık sahibi olmak ve kabullenmek çok önemli. Umarım yakın zamanda Zaman Kapsülü etkinliğimizi kampüsün dışına ulaştırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz otizmin farkında olmak zorundayız"

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Vuran ise, şunları söyledi:

"Zaman kapsülü aynı zamanda bir sıfır atık projesi. Bir drenaj borusunun üstüne yaptığımız kapak ve tuğlalar ile zaman kapsülünü oluşturduk. Biz zaman kapsülünü kapattığımızda 68 çocuktan 1'i otizmli doğuyor diyorduk, bugün ise her 34 çocuktan 1'i otizmli doğuyor. Hızla artan bir durumla karşı karşıyayız. Hepimiz otizmli bireylerin varlıklarını ve hep var olacaklarını kabul etmeliyiz."

Öğrenciler kendi yazdıkları mektupları 2027 yılında 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde okuyacak

Konuşmaların ardından Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı birinci sınıf öğrencilerinin yazdığı 'Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Daha Güzel Bir Dünyayı Nasıl Hayal Ediyorum' konulu mektuplar zaman kapsülüne yerleştirildi. Zaman kapsülündeki mektuplar, mektupları yazan birinci sınıf öğrencilerinin mezun olacağı tarih olan 2027 yılında, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde açılacak ve öğrenciler kendi yazdıkları mektupları okuyacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi'nde 'Otizmli Çocukların Eğitiminde İnsansı Robotlar' başlıklı seminer düzenlendi - Son Dakika

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