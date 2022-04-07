Anaokulu öğrencileri itfaiyeciliği öğrendi - Son Dakika
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Anaokulu öğrencileri itfaiyeciliği öğrendi

07.04.2022 10:38
Anaokulu öğrencileri itfaiyeciliği öğrendi

Bahçelievler Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan grup, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerini ziyaret etti.

Bahçelievler Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan grup, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerini ziyaret etti.

Belediye Meclisi Başkan Vekili Mustafa Sadık Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve itfaiye erleri öğrenci ve öğretmenleri karşılayarak, itfaiye müdürlüğünü gezdirdi. İtfaiye Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi alan öğrenciler, merak ettikleri soruların cevabını İtfaiye Müdürlüğü Görevlisi Onur Kemal Sağaslan'dan aldı. İtfaiye Müdürlüğünün kamyon ve itfaiye kıyafetlerini inceleyerek, bilgi alan öğrenciler daha sonra itfaiye aracından su sıktı.

Başkan Yardımcısı Gürses ve Meclis Başkan Vekili Kaya, öğrencilere ziyaret sonunda çikolata ikram ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, ziyaretin çok verimli geçtiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti. - BİLECİK

Anaokulu öğrencileri itfaiyeciliği öğrendi
Anaokulu öğrencileri itfaiyeciliği öğrendi
Anaokulu öğrencileri itfaiyeciliği öğrendi

YORUMLAR
500
Seyir halindeki tır alev alev yandı Seyir halindeki tır alev alev yandı Jandarma otizmli çocuklarla bir araya geldi Jandarma otizmli çocuklarla bir araya geldi

Ahmet Gürses, Bahçelievler, Bilecik, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anaokulu öğrencileri itfaiyeciliği öğrendi - Son Dakika


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