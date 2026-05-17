Anayasa Mahkemesi Başkanı Atatürk Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anayasa Mahkemesi Başkanı Atatürk Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Atatürk Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti
17.05.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadir Özkaya, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nde akademik çalışmalar ve stratejik projeleri değerlendirildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile mahkeme üyeleri, bir dizi programa katılmak üzere geldikleri Erzurum'da Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette yükseköğretim, hukuk, bilimsel üretim ve kültürel miras ekseninde önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü akademik çalışmalar, araştırma faaliyetleri ve stratejik projeler hakkında heyete kapsamlı bilgiler verildi. Özellikle sağlık alanında sürdürülen yerli ilaç üretim hamlesi, bilimsel araştırma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve üniversite-sanayi iş birlikleri görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel birikimimizi ülkemizin geleceğine yönlendirmeyi sürdürüyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu köklü geçmişin yalnızca akademik başarılarla sınırlı olmadığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Yaklaşık 70 yıllık geçmişiyle Atatürk Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, araştırma altyapısı ve üretim odaklı vizyonuyla ülkemizin yükseköğretim hayatına katkı sunmaya devam etmektedir. Özellikle sağlık, teknoloji, tarım ve sosyal bilimler alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla bilimsel birikimimizi toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yerli ilaç üretimi başta olmak üzere stratejik projelerimizle Türkiye'nin milli teknoloji ve bilim hamlesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Böylesine kıymetli bir heyeti üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk."

Başkan Özkaya: "Atatürk Üniversitesi Türkiye'nin önemli değerlerinden biri"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ise Atatürk Üniversitesinin ortaya koyduğu çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade ederek üniversitenin yalnızca bölgesel değil ulusal ölçekte önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Başkan Özkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu akademik birikim, yetiştirdiği insan kaynağı ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. Burada yürütülen projelerin ülkemizin geleceği adına büyük değer taşıdığını görmekten memnuniyet duyduk. Bilimsel üretimin ve akademik gelişimin yanında kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar da son derece kıymetlidir."

Rektörlük ziyaretinin ardından heyet, Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi ile Hurufat Müzesini ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müze ziyaretleri sırasında üniversitenin bilimsel ve kültürel mirası koruma yönündeki faaliyetleri de heyet tarafından ilgiyle incelendi.

Program kapsamında son olarak Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, geleceğin hukukçularıyla hukuk devleti, temel haklar ve yargı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret, iyi niyet temennilerini ardından sonra erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anayasa Mahkemesi Başkanı Atatürk Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

09:09
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23’e çıkarıyoruz
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz
09:06
Antalya’da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
08:33
“Fazla mesai“ tuzağı Kartal Belediyesi’nde 50 milyonluk vurgun iddiası
"Fazla mesai" tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası
08:21
“Süper El Nino“ geliyor Türkiye için korkutan senaryo
"Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
07:08
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı İran detayı dikkat çekti
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti
05:47
Bolivya’da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 09:52:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi Başkanı Atatürk Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.