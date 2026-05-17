Anayasa Mahkemesi Başkanı Atatürk Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile mahkeme üyeleri, bir dizi programa katılmak üzere geldikleri Erzurum'da Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette yükseköğretim, hukuk, bilimsel üretim ve kültürel miras ekseninde önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü akademik çalışmalar, araştırma faaliyetleri ve stratejik projeler hakkında heyete kapsamlı bilgiler verildi. Özellikle sağlık alanında sürdürülen yerli ilaç üretim hamlesi, bilimsel araştırma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve üniversite-sanayi iş birlikleri görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel birikimimizi ülkemizin geleceğine yönlendirmeyi sürdürüyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu köklü geçmişin yalnızca akademik başarılarla sınırlı olmadığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Yaklaşık 70 yıllık geçmişiyle Atatürk Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, araştırma altyapısı ve üretim odaklı vizyonuyla ülkemizin yükseköğretim hayatına katkı sunmaya devam etmektedir. Özellikle sağlık, teknoloji, tarım ve sosyal bilimler alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla bilimsel birikimimizi toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yerli ilaç üretimi başta olmak üzere stratejik projelerimizle Türkiye'nin milli teknoloji ve bilim hamlesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Böylesine kıymetli bir heyeti üniversitemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk."

Başkan Özkaya: "Atatürk Üniversitesi Türkiye'nin önemli değerlerinden biri"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ise Atatürk Üniversitesinin ortaya koyduğu çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade ederek üniversitenin yalnızca bölgesel değil ulusal ölçekte önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Başkan Özkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu akademik birikim, yetiştirdiği insan kaynağı ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. Burada yürütülen projelerin ülkemizin geleceği adına büyük değer taşıdığını görmekten memnuniyet duyduk. Bilimsel üretimin ve akademik gelişimin yanında kültürel değerlerin korunmasına yönelik çalışmalar da son derece kıymetlidir."

Rektörlük ziyaretinin ardından heyet, Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi ile Hurufat Müzesini ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müze ziyaretleri sırasında üniversitenin bilimsel ve kültürel mirası koruma yönündeki faaliyetleri de heyet tarafından ilgiyle incelendi.

Program kapsamında son olarak Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, geleceğin hukukçularıyla hukuk devleti, temel haklar ve yargı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret, iyi niyet temennilerini ardından sonra erdi. - ERZURUM