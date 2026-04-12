Başkan Görgel: "Yöresel lezzetlerimize sahip çıkarak geleceğe aktaracağız"

Andırın Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Tirşik Festivali'ne katılan Başkan Görgel, "Kültürümüz yaşatıldıkça anlam kazanır. Bugün burada düzenlenen festivalde de tirşik geleneğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. İnşallah bu tür organizasyonlarla tirşiği ilk olarak şehrimizin tamamına, sonra ülkemize ve daha sonra uluslararası arenada daha tanınır hale getireceğiz" dedi.

Andırın'da geleneksel hale gelen Tirşik Festivali, bu yıl da yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Andırın Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival hem yöresel kültürün yaşatılması hem de tirşiğin tanıtılması açısından önemli bir buluşmaya sahne oldu.

Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise tirşik çorbası yarışması oldu. Andırınlı kadınlar, yöreye özgü bu lezzeti en iyi şekilde hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Şehir protokolünden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilen çorbalar, lezzet, kıvam ve sunum kriterlerine göre puanlandı. Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, festivalde yaptığı konuşmada Andırın ile özdeşleşen tirşik kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılması adına yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, "Andırın'ımız ile özdeşleşmiş Tirşik Festivali'nde hemşehrilerimizle bir araya gelmenin, bu ana şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ımızın her yeri ayrı güzel ancak Andırın'ımız da doğasıyla güzel. Bu doğanın içerisinde barındırdığı tirşiği daha geniş kitlelere tanıtmak bizim görevimiz. Kültürümüz yaşatıldıkça anlam kazanır. Bugün burada düzenlenen festivalde de tirşik geleneğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. İnşallah bu tür organizasyonlarla tirşiği ilk olarak şehrimizin tamamına, sonra ülkemize ve daha sonra uluslararası arenada daha tanınır hale getireceğiz. Bugün düzenlenen bu özel festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, festivalin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ