Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Görgel: "Yöresel lezzetlerimize sahip çıkarak geleceğe aktaracağız"
12.04.2026 11:32  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Andırın Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Tirşik Festivali, yoğun katılımla yapıldı. Başkan Görgel, tirşik geleneğinin yaşatılması ve tanıtılmasının önemine vurgu yaptı. Festivalde, yöresel tirşik çorbası yarışması büyük ilgi gördü ve dereceye giren katılımcılara ödüller verildi.

Andırın Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Tirşik Festivali'ne katılan Başkan Görgel, "Kültürümüz yaşatıldıkça anlam kazanır. Bugün burada düzenlenen festivalde de tirşik geleneğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. İnşallah bu tür organizasyonlarla tirşiği ilk olarak şehrimizin tamamına, sonra ülkemize ve daha sonra uluslararası arenada daha tanınır hale getireceğiz" dedi.

Andırın'da geleneksel hale gelen Tirşik Festivali, bu yıl da yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Andırın Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival hem yöresel kültürün yaşatılması hem de tirşiğin tanıtılması açısından önemli bir buluşmaya sahne oldu.

Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise tirşik çorbası yarışması oldu. Andırınlı kadınlar, yöreye özgü bu lezzeti en iyi şekilde hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Şehir protokolünden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilen çorbalar, lezzet, kıvam ve sunum kriterlerine göre puanlandı. Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, festivalde yaptığı konuşmada Andırın ile özdeşleşen tirşik kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılması adına yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, "Andırın'ımız ile özdeşleşmiş Tirşik Festivali'nde hemşehrilerimizle bir araya gelmenin, bu ana şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ımızın her yeri ayrı güzel ancak Andırın'ımız da doğasıyla güzel. Bu doğanın içerisinde barındırdığı tirşiği daha geniş kitlelere tanıtmak bizim görevimiz. Kültürümüz yaşatıldıkça anlam kazanır. Bugün burada düzenlenen festivalde de tirşik geleneğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. İnşallah bu tür organizasyonlarla tirşiği ilk olarak şehrimizin tamamına, sonra ülkemize ve daha sonra uluslararası arenada daha tanınır hale getireceğiz. Bugün düzenlenen bu özel festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, festivalin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 12:28:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.