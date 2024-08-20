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Anız yangınında 70 dönüm alan kül oldu

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan anız yangınında 70 dönüm alan yanarak kül oldu

Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı Maksutlu köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 70 dönüm alana yayılan yangın ekili alanlara zarar vermeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.