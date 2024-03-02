Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde şantiye gezileri düzenleyecek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'nde şantiye gezileri düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutan yapıları bir bir ayağa kaldırırken, çalışmaların devam ettiği şantiyelerin kapılarını da vatandaşlara açmayı sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Ankara Miras Şantiye Gezileri gerçekleştirilecek.

Başvurular internet üzerinden

Geziye katılmak isteyen vatandaşlar https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras linki üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvuru sonrası vatandaşlara SMS ile geri dönüş ve bilgilendirme yapılacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları kapsamında gerçekleştirilecek Miras Şantiye Gezileri; 8 Mart 2024 Cuma günü 10.00-11.00 saatleri arasında Roma Tiyatrosu ve Arkeopark şantiyesi, 11.00-12.00 saatleri arasında ise Ankara Kalesi'ne düzenlenecek. - ANKARA