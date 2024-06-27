Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla 'Bağımlılık Nedir, Ne Değildir?' konulu bir panel düzenledi. Panelde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmaları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

27.06.2024 11:45  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla 'Bağımlılık Nedir, Ne Değildir?' konulu bir panel düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde Prof. Dr. Zehra Arıkan moderatörlüğünde 'Bağımlılık Nedir, Ne Değildir?' paneline ev sahipliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelde tedavisi devam eden bireyler deneyimlerini paylaşırken, Prof. Dr. Zehra Arıkan da Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi verdi.

"Toplumun tüm kesimlerinin işbirliği ve desteği büyük önem taşımaktadır"

Panele katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bağımlılık, toplumumuzun ve bireylerimizin karşı karşıya olduğu çok büyük bir sorun. Ancak bu sorunla başa çıkmak için kararlı bir şekilde çalışmak gerekiyor ve toplumun bütün kesimlerini de bu işe ortak etmek gerekiyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bağımlılıkla mücadele konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yavaş, "Öncelikle bağımlılıkla mücadelede önleme ve farkındalık faaliyetlerine büyük önem vermekteyiz. Toplumun her kesimine ulaşabilmek adına seminerler verip, atölye çalışmaları gerçekleştiriyor ve bilgilendirici etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerimizin bağımlılıkla mücadelede sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için çeşitli programlar geliştirmekte ve toplumun farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz" diye konuştu.

"Toplum desteği olmadan başarılı sonuçlar elde etmemiz mümkün değil"

Özgür Köy Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde destek alan bireylerin topluma kazandırıldığını ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:

"Ayrıca bağımlılıkla mücadele danışmanlık merkezlerimizde bağımlı bireylere ve ailelerine psikolojik destek, yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri sunuyoruz. Bu merkezlerimizde gerçekleştirilen tütün bırakma seansları ile sigara bağımlılığıyla mücadelede de önemli adımlar atıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin işbirliği ve desteği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede toplumun aktif katılımı ve desteği olmadan başarılı sonuçlar elde etmemiz mümkün değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her platformda bu konuda farkındalık oluşturmak ve en azından aileleri bilgilendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Birlikte yapacağımız çalışmalarla bağımlılıkla mücadelede iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:28:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement