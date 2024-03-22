Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Sağlık Filosunu Güçlendirdi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi adımlar atarak 15 itfaiye aracını, 5 ambulansı ve BelPa AŞ ise 5 mobil mutfak ve 2 tane ikram aracını envanterine dahil etti. Araçlar; yangın, sel, deprem ve diğer doğal afetlerde hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha fazla Başkentliye hızlı ve etkili bir şekilde hizmet vermek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve BelPa AŞ; yangın, sel, deprem ve diğer doğal afetlerde hizmet verecek yeni araçları envanterine kattı.

İTFAİYE FİLOSU ARTIK DAHA GÜÇLÜ

İtfaiye Daire Başkanlığı, yeni açtığı istasyonlar ve yeni araçlarıyla şimdi daha güçlü hale geldi. Yeni dönemde filosunu genişleten Ankara İtfaiyesi, son olarak 10 adet yangın ve su baskılarına ilk müdahale etme özelliğine sahip aracı, 5 tane de tam donanımlı arama kurtarma aracını itfaiye envanterine dahil etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, "Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, başta Başkentimiz olmak üzere ülkemizin tüm köşesindeki felaketlere her daim hazır olmak için araç filomuzu genişletiyoruz. Filomuza yeni 15 araç daha ekledik ve yeni dönemde araç filomuzu yüzde 88 oranında güçlendirmiş olduk" diye konuştu.

5 YENİ AMBULANS BAŞKENTLİLERİ NAKİL EDECEK

17 ambulansla Başkentte hasta nakil işlemlerini gerçekleştiren Sağlık işleri Daire Başkanlığı filosunu güçlendirmek için 5 yeni ambulans daha aldı. Ambulanslar; hastaları evlerinden hastaneye, hastaneden ise evlerine kadar götürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak 17 ambulansla hizmet verirken filomuza 5 ambulans daha kattık. Hastalarımızı hastaneye götürüp ardından işlemleri tamamlandığında evlerine geri bırakıyoruz. Bu hizmeti ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Ambulans yaşımızı gençleştiriyoruz, daha kaliteli daha güvenli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

BELPA AŞ MOBİL MUTFAK VE İKRAM ARAÇLARIYLA AFET BÖLGELERİNDE VATANDAŞIN YANINDA

Sıcak yemek ve ağırlama hizmetleri yürüten BelPa AŞ; 5 mobil mutfak ve 2 adet ikram aracı ile afet bölgelerinde vatandaşların yanında olacak.

BelPa AŞ Genel Müdürü Çağrı Durak, "ABB BelPa AŞ olarak afet bölgelerinde gıda ve mutfak yardım desteğini biz sağlıyoruz. Tayvan Büyükelçiliği ile yaptığımız protokol kapsamında bir bağış alarak 5 mobil TIR 2 tane de ikram aracı aldık. Genişleyen araç filomuzla 7 gün 24 saat hizmet vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

ABB'NİN SAHA KONTROL KORUMA ARACI İLE TEYAKKUZDA

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının kendi imkan ve personeli ile ürettiği Saha Kontrol Aracı olası afetlere karşı hazır olarak bekletiliyor.

Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel afetler öncesinde tüm hazırlıklarını yaptıklarını söyleyerek, "ABB olarak afetler öncesinde tüm hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının ortaya koyduğu aracımız hazır ama umarım kullanmak zorunda kalmayız. Bu aracı İtfaiye Daire Başkanlığımız ve ihtiyaç halinde diğer Daire Başkanlıklarımızla birlikte kullanılacak konumda. Son teknolojilerle donatılmış Saha Kontrol Koruma aracımız hazır durumda"diye konuştu.