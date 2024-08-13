Ankara Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Müzik Atölyesi Açıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Müzik Atölyesi Açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Mahallesi\'nde Müzik Atölyesi Açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda bulunan taşınmazı müzik atölyesine dönüştürerek gençlerin müzik ve sanata erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

13.08.2024 11:09  Güncelleme: 11:10
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mustafa Kemal Mahallesi'nde atıl durumda bulunan taşınmazını müzik atölyesine dönüştürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta öğrenciler olmak üzere tüm başkentlileri sanat, spor, kültür ve bilimle buluşturmak için çeşitli projelere imza atmaya devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı; gençlerin müzik ve sanata ilgisinin artırılması ve sanatsal faaliyetlere daha uygun şartlarda ulaşabilmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mustafa Kemal Mahallesi'nde atıl durumda bulunan yaklaşık 300 metrekarelik alana sahip taşınmazını müzik atölyesine dönüştürüyor.

Kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ve başkentli gençlerin müzik atölyelerini daha hızlı ve uyguna ulaşması çalışmalarını yürütecek Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Toplulukları Şube Müdürü Şenay Yılmaz, proje için 6 aydır çalıştıklarını belirterek "Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk müzik stüdyosunu bu yaz Ankaralılar için açıyor. Amatör müzik gruplarının, müzik topluluklarının müzik yapmak için çok büyük maliyetler ödediğini, kayıt ve prova stüdyolarının çok pahalı olduğunu biliyoruz. Biz de destek olabilmek için Ankara'nın ilk müzik stüdyosunu açmak istedik" dedi.

Başkentli müzisyenlerin çok yakında ücretsiz bir şekilde stüdyoyu kullanabileceğini kaydeden Yılmaz, "Tamamen profesyonellerden destek alarak hazırladığımız müzik stüdyosunda son teknolojilerin kullandığı çok büyük müzik aletleri, müzik ekipmanları, kayıt ve prova stüdyoları olacak. Aynı zamanda üst katta müzisyenler istedikleri etkinlikleri hep beraber yapabilecekler. Edebiyat söyleşileri, sanat atölyeleri, müzik programları ve müzik etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri kapalı ve açık alanlar da tasarladık" diye konuştu.

Atıl binanın yenilerek kullanıma kazandırılması çalışmalarını yürüten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım ve Onarım Şube Müdürü Selman Gün ise "Kent Estetiği Daire Başkanlığı olarak Ankara'nın merkezi konumunda atıl durumda bulunan yaklaşık 300 metrekare alana sahip bu yapıyı tadilata alarak müzik atölyesi haline getiriyoruz. Kafeterya, etkinlik alanı, kayıt odası ve stüdyolardan oluşan atölyemizi tüm sanatseverlerin kullanımına açmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atölyeye dönüştürülerek başkentlilerin kullanımına kazandırılan atıl bina artık kafeterya, cep sahne, fuaye alanı, akustik panellerle düzenlenmiş ses yalıtımlı kayıt-prova stüdyosu, etkinlik alanı, kayıt odası ve stüdyolardan oluşan atölyeleriyle hizmet verecek. Yeşil alan ve dinlenme yerleri bulunan atölyenin bahçesi de gençlerin uğrak noktası haline gelecek.

İki kattan oluşan projenin yaz aylarında Başkentli sanatseverlerin hizmetine sunulması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Müzik Atölyesi Açıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Müzik Atölyesi Açıyor - Son Dakika
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