Hakim, herkesin merak ettiği soruyu sordu: Paralar nerede?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gençlere İngilizce eğitimi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de, gençlere yönelik, 'Pratik İngilizce Konuşma Eğitim Programı' başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkentli gençlerin yabancı dil konuşmayı öğrenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ücretsiz 'Pratik İngilizce Konuşma Eğitimi' veriliyor. Seviye tespit sınavının ardından A1 seviyeden profesyonel seviyeye kadar 5 farklı gruba ayrılan 200 öğrenciye 'Pratik İngilizce Konuşma Eğitimi' veriliyor.

Büyükşehir Genç Akademi Kafe İdarecisi Nil Nihal Duman, gençlerin yoğun ilgisinden çok memnun olduklarını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de 'ABB Pratik İngilizce Konuşma Eğitim Programı' başlattık. Eğitim programımızda A1 seviyesinden profesyonel seviyeye kadar 5 ayrı grup bulunmaktadır. Gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği programımız ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir" diye konuştu.

Gençlerin İngilizce öğrenimi konusundaki en büyük sorunu olan 'Konuşma' kısmını odağa alan Pratik İngilizce Konuşma Eğitim Projesi kapsamında gençlerin sosyal hayatlarında da İngilizce konuşma yeterlilik seviyesine ulaşmaları hedefleniyor.