Ankara Çubuk'ta otomobilde ölü bulunan iki kişi cenaze namazlarının ardından defnedildi - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta otomobilde ölü bulunan iki kişi cenaze namazlarının ardından defnedildi

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Ankara Çubuk\'ta otomobilde ölü bulunan iki kişi cenaze namazlarının ardından defnedildi
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Ankara Çubuk'ta park halindeki otomobilde ölü bulunan iki kişi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Cenazelerden biri Çitköy Cemevi'nde, diğeri Melikşah Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi; soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde park halindeki otomobilde ölü bulunan iki kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Dün Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobilde iki kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Berkay Yitkin (31) ile Emre Aktunç'un (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde silah veya kesici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmazken, iki kişinin cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Berkay Yitkin'in cenazesi, Çubuk ilçesine bağlı Çitköy Mahallesi'ne getirildi. Yitkin'in cenazesi, Çitköy Cemevi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emre Aktunç'un cenazesi ise, Çubuk Melikşah Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Ankara Çubuk3. SayfaMelikşahOtopsiGüncelYerelOlaySon Dakika

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