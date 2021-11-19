Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen...
19.11.2021 07:00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlama ile ilgili olarak başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldığı, Kamuoyuna saygı ile duyurulur"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlama ile ilgili olarak başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldığı, Kamuoyuna saygı ile duyurulur" - ANKARA
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