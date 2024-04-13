Ankara\'da Birlik Derneği Ramazan Ayında Yardımlarına Devam Ediyor

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Yardıma muhtaç insanların sorunlarını gidermek için kurulan Ankara'da Birlik Derneği, faaliyetlerini bu Ramazan ayında da devam ettirdi.

Sincan belediye Başkanı Murat Ercan ve bir grup vatandaşın kurduğu Ankara'da Birlik Derneği, her geçen gün faaliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Genel Başkan Bayram Mutlu tarafından 3 yıl önce Ramazan ayında başlatılan "Kardeşlik Ziyaretleri" ne bu ramazan ayında da devam edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Dernek Genel Başkanı Mutlu, muhtarlıklarında da desteğini alarak ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edildiğini belirterek, "Kimi yaşlı yalnız yaşıyor, kimi emekli maaşı yetmiyor, kiminin eşi hükümlü, kimi engelli bir çok ailemize hem gıda yardımı hem de üyelerimizin destekleri ile diğer yardımları ulaştırdık" diye konuştu.

Ziyaret esnasında zaman zaman duygusal anların da yaşandığını belirten Mutlu, "Paylaşımlardan etkilenen hemşehrilerimizin de ailelere destek olmak istemesi bizlere ne kadar doğru bir iş yaptığımızı kanıtlıyor" dedi.

Mutlu, bir hayırsever tarafından babası hükümlü olan bir miniğe bayramlık elbise alındığını ifade ederek, "Yüzde 90 engelli bir ağabeyimiz bomboş evde yaşıyordu. Evine kanepe gönderildi, çok ihtiyacı olan buzdolabı ve çamaşır makinasına ise yardımlar sayesinde kavuştu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Mutlu, gelecek Ramazan Ayında da faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmek istediklerini sözlerine ekledi. - ANKARA