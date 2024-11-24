Ankara\'da Kar Yağışı Büyükbaş Hayvanları Mahsur Bıraktı

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Ankara'da etkili olan kar yağışı Akyurt ilçesinde büyükbaş hayvanların mahsur kalmasına sebep oldu. Akyurt Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kentin Akyurt ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi'nde bazı büyükbaş hayvanlar dağda mahsur kaldı. Hayvanların sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, zor arazi şartlarına rağmen hayvanlara ulaştı. Belediye yetkilileri, zorlu hava şartlarında benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların vakit kaybetmeden kendilerine ulaşmasını istedi. - ANKARA