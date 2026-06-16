Ankara'da Öğretmenlere Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Öğretmenlere Polis Müdahalesi

16.06.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-Sen Başkanı, öğretmenlerin talep ve eylemlerine polis müdahalesini kabul edilemez buldu.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Eğitim-Sen Osmaniye Şube Başkanı Fahri Göl, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara'da yaptıkları açıklama sırasında polisin müdahalesine, "Öğretmenlerin taleplerine yanıt vermesi gerekenler, bir kez daha çözüm yerine polis barikatını, müzakere yerine gözaltını, hak arama özgürlüğü yerine baskıyı tercih etmiştir" sözleriyle tepki gösterdi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara'da sürdürdükleri eyleme polisin müdahalesine tepkiler sürüyor. Eğitim-Sen Osmaniye Şube Başkanı Fahri Göl, yaptığı açıklamada polisin müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Göl, özel sektörde çalışan öğretmenler güvenceli çalışma, insanca yaşayacak ücret, taban maaş ve özlük hakları için, mülakat mağduru öğretmenlerin ise yıllardır emek vererek kazandıkları haklarının teslim edilmesi için seslerini duyurmaya çalıştığını ifade ederek, "Ancak öğretmenlerin taleplerine yanıt vermesi gerekenler, bir kez daha çözüm yerine polis barikatını, müzakere yerine gözaltını, hak arama özgürlüğü yerine baskıyı tercih etmiştir. Ankara'da gerçekleştirilen eylemlere yönelik polis müdahalesinde çok sayıda öğretmen gözaltına alınmış, öğretmenler darp, ters kelepçe, biber gazı ve abluka ile karşı karşıya bırakılmıştır. Eğitim-Sen Genel Başkanımız Kemal Irmak ve Genel TİS-Hukuk Sekreterimiz Özlem Tolu'da dayanışma için bulundukları alanda gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştır" diye konuştu.

"SUÇ OLAN, ÖĞRETMENLERİN HAKLI TALEPLERİNE KULAK TIKAMAKTIR"

Fahri Göl, öğretmenlerin hak arayışında bulunmasının suç olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına, eğitim emekçilerinin güvencesizliğe ve düşük ücretlere mahkum edilmesine, mülakat adı altında yaratılan adaletsizliğe karşı mücadele etmek suç değildir. Suç olan, öğretmenlerin haklı taleplerine kulak tıkamak, anayasal ve demokratik haklarını kullanmak isteyen eğitim emekçilerinin karşısına polis gücüyle çıkmaktır. Bugün Türkiye'de eğitim alanında yaşanan sorunlar münferit değildir. Kamusal eğitimin tasfiyesi, özel okullarda kuralsız ve güvencesiz çalışma düzeninin yaygınlaştırılması, atama bekleyen öğretmenlerin mülakatla elenmesi, ücretli öğretmenlik uygulamaları ve eğitim emekçilerinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlanması aynı politik hattın sonucudur. Öğretmenler susturuldukça eğitim sistemi düzelmez, öğretmenlerin emeği değersizleştirildikçe çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı güvence altına alınamaz."

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın ve mülakat mağduru öğretmenlerin haklı mücadelesinin yanında olduklarını aktaran Göl, tüm gözaltı ve baskı uygulamalarını kınadıklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Ankara, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Öğretmenlere Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar
DMM son noktayı koydu: “25 yeni il“ iddiaları tamamen asılsız çıktı DMM son noktayı koydu: "25 yeni il" iddiaları tamamen asılsız çıktı
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını alıyor Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Asena, “ağabeyim“ dediği insanla aşk yaşamaya başladı Asena, "ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı

16:39
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
15:34
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 19:32:51. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Öğretmenlere Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.