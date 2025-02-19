Ankara'da Okul Tatili Yok

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Ankara'da kar yağışının azaldığı şu saatlerde okulların tatil edilmesi düşünülmüyor.

Alınan bilgilere göre, meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, Ankara'da kar yağışının azaldığı, saat 24.00 itibarıyla tamamen duracağı tahmin edildiğinden Ankara'da okulların tatil edilmesi düşünülmüyor. - ANKARA