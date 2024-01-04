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Ankara'da Şehit Eren Bülbül Buz Pateni Pisti'nde Vatandaşlar Keyifli Vakit Geçiriyor - Son Dakika
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Ankara'da Şehit Eren Bülbül Buz Pateni Pisti'nde Vatandaşlar Keyifli Vakit Geçiriyor

Mamak Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmete açılan Şehit Eren Bülbül Buz Pateni Pisti, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Okulların da düzenlediği gezi programlarıyla öğrenciler, buz pateni yapmanın keyfini yaşıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, pistin ücretsiz olarak hizmet verdiğini ve herkesin bu güzel sporu deneyimleyebileceğini belirtti.

Ankara\'da Şehit Eren Bülbül Buz Pateni Pisti\'nde Vatandaşlar Keyifli Vakit Geçiriyor
04.01.2024 - 17:10,
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Ankara'nın Mamak Belediyesince hizmete kazandırılan Şehit Eren Bülbül Buz Pateni Pisti'nde vatandaşlar keyifli vakit geçiriyor.

Mamak Belediyesi tarafından Mamak'a kazandırılan ve ücretsiz olarak hizmet veren Şehit Eren Bülbül Buz Pateni Pisti'ne birçok okul gezi düzenliyor. 30 Ağustos Ortaokulu öğrencileri de Şehit Eren Bülbül Buz Pateni Pisti'ne çıkarma yaptı. Mamak Belediyesi'nin ücretsiz hizmetinden yararlanan öğrenciler, buz üstünde kaymanın keyfini yaşadı.

Pist üzerine çıkmadan bilgilendirilen öğrenciler, yine ücretsiz olarak verilen kask ve buz patenlerini giyerek bu güzel sporu deneyimledi. İlk kez buz pateni pistine geldiklerini söyleyen öğrenciler, Mamak Belediyesi'ne ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yatığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Kış sporları çerçevesinde, öğrencilerimize gençlerimize özel bir mekan hazırladık. Buz paten pistimizde, paten, pist ve eğitimlerini ücretsiz olarak veriyoruz. Fırsat eşitliği kapsamında herkesin ulaşabileceği bir spor merkezi oluşturduk. Çocuklarımızın buz pateni yapmanın keyfini ve heyecanını yaşayacağı güzel bir tesis kazandırdık. Nasıl yüzme bilmeyen kalmasın dediysek paten kullanmayı da bilmeyen kalmasın diyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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