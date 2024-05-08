Ankara'daki Endemik Vadi, Öğrencilerin Yoğun İlgiyle Karşılaşıyor - Son Dakika
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Ankara'daki Endemik Vadi, Öğrencilerin Yoğun İlgiyle Karşılaşıyor

Ankara\'daki Endemik Vadi, Öğrencilerin Yoğun İlgiyle Karşılaşıyor

Pursaklar Belediyesi tarafından açılan Endemik Vadi, Ankara'nın kültürel değerlerini tanımak isteyen öğrencilerin ziyaret akınına uğruyor. Vadi içerisinde bulunan endemik bitki ve hayvan türleri ile öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

08.05.2024 12:34  Güncelleme: 12:45
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Pursaklar Belediyesi tarafından açılan ve Ankara'nın kültürel değerlerine ev sahipliği yapan Endemik Vadi, il genelinde eğitim gören öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açıldığı günden bu yana Ankara'ya özgü endemik bitki ve endemik hayvanları başta olmak üzere çeşitli hayvan türlerinin bulunduğu Endemik Vadi'ye, ülke genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin ziyaret akını devam ediyor. Çubuk Aksoy Ortaokulundan gelen öğrenciler, Ankara'ya özgü endemik bitkiler, Ankara keçisi, Ankara kedisi, Ankara güvercini ve Ankara tavşanının bulunduğu alanları gezerken, Endemik Vadi içerisinde bulunan, dekoratif figürlerle dikkatleri üzerine çeken Orman Köyünde çeşitli aktiviteler ile gönüllerince eğlendi.

"Endemik Vadimizi Ankara halkı büyük ilgi ile karşılaşmaya devam ediyor"

Endemik Vadi'ye gelen öğrencilerin Ankara'nın kültürel değerlerini yakından görme ve tanıma fırsatı bulduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Endemik Vadimizi hizmete kazandırdığımız günden bu yana 7'den 70'e yaş farkı gözetmeksizin tüm Ankara halkının büyük ilgisi ile karşılaşmaya devam ediyor. Ankara'nın kültürel mirasına sahip çıktığımız ve vadimizde bulunan Ankara'nın 4 beyazı diye adlandırdığımız; Ankara Kedisi, Ankara Tavşanı, Ankara Takla Güvercini, Ankara Keçisini yakından tanıma fırsatını yakalıyor. Ankara'mıza özgü olan endemik bitki çeşitliliğimiz hakkında bilgi alarak yakından endemik ve aromatik bitkileri inceleme fırsatına da sahip oluyor. Buna ek olarak Endemik Vadimizin içine kurduğumuz ve doğallığı ile huzur veren Orman Köyümüzde vakit geçirmenin tadına varıyorlar. Dolu dolu bir gün ve hoş vakit geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi Endemik Vadimize davet ediyorum" dedi.

Aksoy Ortaokulu öğrencileri, Endemik Vadi'de keyif dolu bir gün geçirirken Orman Köy'de, tohum dikim atölyesi etkinlikleri ile de eğlenirken öğrenmenin tadına vardı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'daki Endemik Vadi, Öğrencilerin Yoğun İlgiyle Karşılaşıyor - Son Dakika

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