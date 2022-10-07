Ankara haberleri... Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara çorba ve kandil simidi ikram etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haberleri... Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara çorba ve kandil simidi ikram etti

07.10.2022 14:46
Ankara haberleri... Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara çorba ve kandil simidi ikram etti

Ankara yerel haberi... Ankara Gölbaşı Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve çorba ikramında bulundu.

Ankara Gölbaşı Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve çorba ikramında bulundu. Gölbaşılıların yüzünü güldüren ikramlar ile vatandaşların içi ısındı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tüm İslam aleminin Mevlit Kandil'ini kutlayarak bu mübarek günün ülkemize hayır getirmesini dilediğini söyledi. Vatandaşa hizmet için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Ramazan Şimşek, "Milli ve dini bayramlarımızda, özel günlerimizde her daim vatandaşlarımızı düşünerek onlara hizmet etmek ve gönüllerini hoş tutmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürmekten yargılanan baba, iddiaları reddetti Son dakika haberleri! 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürmekten yargılanan baba, iddiaları reddetti Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı Mevlit Kandili'nde eller semaya açıldı Ankara haberleri! Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı Ankara haberleri! Çubuk'ta öğrencilerden Mevlit Kandili programı
Kaynak: İHA

Gölbaşı Belediyesi, Mevlit Kandili, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara haberleri... Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara çorba ve kandil simidi ikram etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
18:28 Ölümünden önce Aleyna Çakır'ı darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:46:52. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara haberleri... Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara çorba ve kandil simidi ikram etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement