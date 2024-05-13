Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Personelle Birlikte Yemek Yedi - Son Dakika
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Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Personelle Birlikte Yemek Yedi

Ankara\'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Personelle Birlikte Yemek Yedi

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğle yemeğini belediye yemekhanesinde personelle birlikte yedi. Odabaşı, yemek sırasında personelle sohbet etti ve birlikte fotoğraf çektirdi.

13.05.2024 14:36  Güncelleme: 14:38
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Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğle yemeğini belediye yemekhanesinde personelle birlikte yedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğle yemeği için belediyenin yemekhanesine indi. Tepsisini alıp sıraya geçen Odabaşı, aşçıların yemeklerini hazırlamasını bekledi. Daha sonra yemeğini alıp masasına geçen Odabaşı, personelle birlikte yemeğini yedi.

Odabaşı, yemek sırasında personelle bol bol sohbet etti. Odabaşı'yla birlikte yemek yiyen belediye çalışanları da memnuniyetini dile getirdi.

"Belediye personelimizle yol arkadaşıyız"

Belediyenin her çalışanıyla birlikte büyük bir aile olduklarını belirten Odabaşı, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren personellimizle bütünleşerek, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza başladık. Gölbaşımız için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Onlar sayesinde Gölbaşımız güzelleştiriyor, gelişiyor. Belediye personelimizle yol arkadaşıyız ve onlar için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırız. Bugün de aynı sofrayı paylaştık."

Odabaşı, yemek sırasında fotoğraf çekilmek isteyen personeli de kırmadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Personelle Birlikte Yemek Yedi - Son Dakika

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