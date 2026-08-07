Anne Sütünün Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Anne Sütünün Önemi Vurgulandı

Anne Sütünün Önemi Vurgulandı
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Yatağan'da Dünya Emzirme Haftası etkinlikleriyle anne sütünün sağlık faydaları anlatıldı.

Yatağan İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle anne sütünün önemine dikkat çekti. Hafta boyunca gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla, anne sütüyle beslenmenin bebek ve anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri vatandaşlarla paylaşıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, anne sütünün bebeklerin ilk 6 ay boyunca ihtiyaç duyduğu tüm besinleri tek başına karşıladığı, kolay sindirilebildiği ve enfeksiyonlara karşı güçlü koruma sağladığı vurgulandı. Açıklamada, bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmeye başlanmasının, ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmesinin ve emzirmenin uygun ek gıdalarla birlikte 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesinin hem çocuk hem de anne sağlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, anne sütünün bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sağlıklı büyüme ve gelişimi desteklediğini, emzirmenin ise annelerde bazı kanser türleri ve çeşitli sağlık sorunlarının görülme riskini azalttığını ifade ederek tüm anneleri emzirmeye teşvik etti.

Kaynak: İHA

Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anne Sütünün Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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