Anneler Günü, Sincan'da ünlü sanatçıyla birlikte kutlandı
Anneler Günü, Sincan'da ünlü sanatçıyla birlikte kutlandı

11.05.2026 09:54  Güncelleme: 09:57
Sincan Belediyesi, 10 Mayıs Anneler Günü'nü etkinliklerle kutladı. Türkçe pop müziği sanatçısı Tuğçe Kandemir, Anneler Günü vesilesiyle Sincan'a gelerek konser verdi.

Ankara'nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın eşi Emine Ercan öncülüğünde yürütülen Kadın Kadına Aile Sohbetleri bu ay 10 Mayıs Anneler Günü'nde gerçekleşti. Bu vesileyle Anneler Günü'ne özel olarak Türkçe pop müziği sanatçısı Tuğçe Kandemir, Sincan'da konser verdi. Program öncesi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan, Tuğçe Kandemir'e çiçek takdiminde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ercan, bütün annelerin Anneler Günü'nü gönülden kutladığını belirtti.

"Güzel annelere hizmet vermeye devam edeceğiz"

Sincan'ı güzelleştirmeye ve geliştirmeye devam edecek projelere imza atmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Ercan, "Çok şükür, çok güzel şeylere imza attık. İnşallah siz güzel annelere hizmet vermeye devam edeceğiz. Siz bize dua edin biz size hizmet etmeye, Sincan'ı daha da güzelleştirmeye devam edelim inşallah. Sincan her şeyin en güzelini hak ediyor. Rabbim sizlerin duasından bizleri mahrum bırakmasın diyorum öncelikle şehit annelerimiz ve kendi annem olmak üzere bütün annelerin, anne adaylarının gününü canı gönülden kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

