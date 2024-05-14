Annelerin halat çekme yarışında çocukları destekledi

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Bu kez anneler yarıştı, çocukları destek verdi

Uçurtmalarla gökyüzünü renk cümbüşüne çevirdiler

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen şenlikte anneler halat çekme yarışında yarıştı, çocukları ise tezahüratta bulunarak annelerini destekledi.

Antalya'nın Serik ilçesince Eskiyörük Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen Eskiyörük 3. Uçurtma Şenliği'nde eğlenceli anlar yaşandı. Bababelen Tepesi'nde gerçekleştirilen şenlikte özellikle kadınların halat çekme yarışı ilgiyle izlendi.

Halat çekme yarışında kadınlar rakip takımı alt etmek için var güçleriyle çabalarken, çocuklar da annelerine tezahüratta bulunarak destek verdi. Düzenlenen etkinlikte çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme ve bayrak yarışmalarının yanı sıra şenliğe katılan çocukların yanlarında getirdikleri uçurtmalar gökyüzünü renk cümbüşüne çevirdi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin ve ilçe protokolü tarafından verildi.